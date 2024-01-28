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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

دول يقودها مجالس عسكرية.. انسحاب النيجر ومالي وبوركينا فاسو من تكتل إيكواس

دول ايكواس
دول ايكواس

أعلنت ثلاث دول يقودها مجالس عسكرية في غرب إفريقيا، النيجر ومالي وبوركينا فاسو، اليوم الأحد، أنها ستغادر المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (إيكواس) على الفور، وفقًا لبيان مشترك تلاه تلفزيون النيجر الوطني.
 

وقال العقيد أمادو عبد الرحمن: 'بعد 49 عاما، تلاحظ شعوب بوركينا فاسو ومالي والنيجر الباسلة، بكل أسف وبخيبة أمل كبيرة، أن منظمة (إيكواس) انحرفت عن مُثُل آبائها المؤسسين وروح الوحدة الأفريقية'. وقال المتحدث باسم المجلس العسكري في النيجر في البيان.

وأضاف عبد الرحمن أن 'المنظمة فشلت بشكل ملحوظ في مساعدة هذه الدول في حربها الوجودية ضد الإرهاب وانعدام الأمن'.

المجلس العسكري غرب أفريقيا النيجر مالي بوركينا فاسو

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