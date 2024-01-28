وزير الري ومحافظ شمال سيناء يتفقدان محطات الرفع على ترعة الشيخ جابر

تفقد الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والرى يرافقه اللواء عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، اليوم، محطة رفع السلام (٤) التي تُعد أحد المحطات الرئيسية الواقعة على مسار ترعة الشيخ جابر لتُغذى مشروع تنمية شمال سيناء بالمياه اللازمة لأعمال الرى ، وتتكون المحطة من ١٠ وحدات رفع ( ٨ وحدات أساسية + ٢ وحدة احتياطية ) وبتصرف ٢١ متر مكعب/ ثانية/ وحدة .

وتوجه الدكتور سويلم واللواء شوشة إلى محطة مأخذ رقم ٣ التى تم الانتهاء تنفيذها بنسبة ١٠٠% ، وتخدم زمام قدره ٢٧٠٠ فدان .

كما تفقدا محطة مأخذ رقم ١٠ والجارى تنفيذها بنسبة ٣٦% ، وتخدم زمام قدره ١١٨٠٠ فدان ضمن مشروع تنمية شمال سيناء.

ووجه الدكتور سويلم بسرعة إتخاذ اللازم لانهاء الأعمال في محطة المأخذ مع مراعاة ضبط الجودة لتنفيذ الأعمال بأعلى مستوى من الكفاءة تمهيداً لتشغيل المأخذ وضخ المياه اللازمة لأعمال الرى .

وتفقد الوزير والمحافظ محطة رفع رقم (١٦) الواقعة على المسار رقم (٢) الآخذ من محطة بحر البقر ، والجارى تنفيذها بنسبة إنجاز تصل إلى ٣٥% حتى تاريخه ، بالإضافة لتفقد أعمال التبطين الجارية بطول ٣ كيلومتر من المسار رقم (٢) الآخذ من محطة بحر البقر.

ووجه الدكتور سويلم بمراعاة ضبط الجودة أثناء تنفيذ أعمال التبطين لضمان عدم حدوث شروخ بالخرسانة تؤثر مستقبلاً على إمرار التصرفات المائية بالمسار خصوصا أنها موجهة لمناطق الاستصلاح بوسط سيناء .

وتوجه الدكتور سويلم واللواء شوشة أيضاً إلى محطة رفع رقم (١) الواقعة على المسار رقم (١) الآخذ من محطة بحر البقر ، والجارى تنفيذها بنسبة إنجاز تصل إلى ٩٥% حتى تاريخه .

كما تفقدا منطقة جنوب شرق القنطرة، حيث تم زيارة أحد المزارع بالمنطقة التي تستخدم نظم الرى الحديث وتقوم بزراعة الزيتون والنخيل والموالح ، وأشاد الدكتور سويلم بهذه المزرعة التي تُعد نموذجاً ناجحاً لترشيد المياه وتعظيم العائد من وحدة المياه بتحقيق أعلى إنتاجية من المحصول بإستخدام أقل كمية من المياه .

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