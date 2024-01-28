مفيدة شيحة: اتمنى مقابلة لاعبي منتخب كرة اليد

هنأت الإعلامية مفيدة شيحة، لاعبي منتخب مصر لكرة اليد بالفوز ببطولة أمم أفريقيا لكرة اليد والتأهل لاولمبياد باريس 2024، مشيرا إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسي قدم التهنئة للمنتخب بهذا الإنجاز الكبير.



وأضافت مفيدة شيحة، مفيدة شيحة، مقدمة برنامج الستات، المذاع عبر قناة النهار وان، مساء اليوم الأحد، أن : "منتخب كرة اليد أحرز بطولة كأس الأمم الأفريقية للمرة التاسعة في تاريخ مصر، ومنتخب مصر لكرة اليد يفوز ببطولة أمم أفريقيا ويتاهل لاولمبياد باريس 2024".



وقالت :"ايه سر تميز هذا المنتخب ولاعبين المنتخب، كونهم وطنيين، وامنيت حياتي اقابل الفريق ده".