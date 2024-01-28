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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

استعدادا لشهر رمضان.. التموين تعلن عن ممارسة لاستيراد أرز أبيض

ارز
ارز

أعلنت الهيئة العامة للسلع التموينية اليوم الأحد، عن الممارسة رقم (2) لسنة 2024/2023 لاستيراد أرز أبيض مستورد (أي منشأ) طبيعي تام الضرب قصير الحبة بنسبة كسر 10% إنتاج محصول 2024/2023 معبأ بعبوات 50 كيلو لحساب الشركة القابضة للصناعات الغذائية.. وذلك كالتالي:

-وصول خلال الفترة من 15 مارس -  15 أبريل 2024 

-تسليم المخازن التي تحددها الشركة القابضة للصناعات الغذائية

-الكمية المعروضة من المورد بحد أدنى 20 ألف طن +/- 10% رغبة البائع 

وأوضحت هيئة السلع التموينية ، أن المظاريف الفنية والمالية تقدم يوم السبت الموافق 10 فبراير 2024 بمقر الهيئة بشارع القصر العيني (موعد جلسة فتح المظاريف الفنية والمالية والبت) ويجب أن تكون العروض سارية حتى يوم السبت الموافق 17 فبراير 2024.

تقدم الأسعار CIF بالدولار الأمريكي أو بالجنيه المصري بالسداد بتسهيلات موردين “180 يوم” وبتسهيلات موردين “270 يوم” وتتم المفاضلة بين الأسعار بما يحقق مصلحة الهيئة (يلتزم المورد بتقديم السعرين) وتكون الأولوية في التثبيت للعروض المقدمة بالجنيه المصري.

تقدم مصروفات التخليص والتفريغ والنقل بالجنيه المصري.

تسدد مصروفات التخليص الجمركي والتفريغ والنقل بالجنيه للطن شاملة ضريبة القيمة المضافة حتى المخازن التي تحددها الشركة القابضة للصناعات الغذائية داخل جمهورية مصر العربية مع تقديم مستندات الصرف.

تأمين ابتدائي

تكون العروض مصحوبة بخطاب ضمان تأمين ابتدائي قدره 75 ألف دولار لصالح الهيئة العامة للسلع التموينية أو ما يعادله بالجنيه المصري في حالة تقديم الأسعار بالجنيه المصري.

يكون العرض مصحوبا بـ 3 عينات كل عينة 2 كيلو جرام تكون محكمة الاغلاق بمعرفة مقدم العرض ومدون عليها بياناته ورقم الممارسة وتاريخها.

كافة الشروط المالية والتجارية والمواصفات الفنية وفقا لكراسة الشروط والمواصفات التي يمكن الحصول عليها من مقر الهيئة العامة للسلع التموينية – بالعاصمة الإدارية بالحكي الحكومي بدءا من يوم الإثنين الموافق 2024/1/29.

يأتي ذلك في إطار جهود وزارة التموين والتجارة الداخلية لتوفير احتياجات المواطنين من السلع الأساسية وخاصة مع زيادة الطلب خلال شهر رمضان المعظم.

أرز ابيض القابضة للصناعات الغذائية التخليص الجمركي السلع التموينية أرز

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