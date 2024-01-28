قصير فوق الركبة| شاهيناز تثير الجدل بإطلالة جريئة.. شاهد

حرصت الفنانة شاهيناز على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور و الفيديوهات إنستجرام، صورة جديدة من أحدث ظهور لها.

وتألقت شاهيناز في الصورة بإطلالة ملفتة، حيث ارتدت فستانا قصيرا فوق الركبة دون أكمام باللون الأبيض، وتزينت ببعض الإكسسوارات البسيطة للغاية التي منحتها إطلالة متكاملة.

أما من الناحية الجمالية، اعتمدت شاهيناز على خصلات شعرها المنسدلة على كتفيها، ووضعت مكياجا مرتكزا على الألوان المتناسقة مع لون بشرتها.

يذكر أن آخر أعمال الفنانة شاهيناز أغنيتها " مصرية"؛ والتى طرحتها عبر صفحتها الرسمية بموقع الفيديوهات العالمي يوتيوب وجميع المنصات الرقمية الموسيقية.

حققت الأغنية نسبة استماع ومشاهدة مرتفعة بعد طرحها، وهي من كلمات أحمد شوقي، الحان وتوزيع آدم حسين. مستشار إعلامي للفنانة شاهيناز عصام ميلاد نصرالله.