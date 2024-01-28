بعد أنباء ارتباطه بـ شيرين عبدالوهاب.. ميرهان حسين توجه رسالة لخطيبها السابق

وجهت الفنانة ميرهان حسين، رسالة لخطيبها السابق الدكتور تامر سليم، بعد أنباء ارتباطه بالفنانة شيرين عبد الوهاب.

وغنت ميرهان حسين مقطعا من أغنية “كدابين” للفنانة شيرين عبد الوهاب، خلال لقائها ببرنامج “عرب وود”؛ كرسالة موجهة لخطيبها السابق، حيث قالت “كل ما أنسى كلامك برجع افتكره.. في الزمن ده الكدابين اتمكنوا وكتروا”.

وتحدثت ميرهان حسين، عن تفاصيل فسخ خطبتها، قائلة “أنا زي أي بنت كنت مخطوبة من سنة وفرحي كان في شهر فبراير اللي جاي، وأنا مش بحب أعلن كل حاجة في حياتي الشخصية، وأنا كنت مقررة إني هعلن في كتبت الكتاب، والفرح ولكن اللي شغالين معايا في الوسط الفني عارفين الموضوع”.

وعن حقيقة ارتباط الفنانة شيرين عبد الوهاب، بخطيبها السابق الدكتور تامر سليم، علقت ميرهان حسين، قائلة “أنا مدخلتش مع حد في موضوع ومش حابة اتكلم عن أسماء، وكل حاجة بحاول آخدها بشكل إيجابي، ولكن طبيعي أنا بني آدمة، وحاجات بتضايقني وبيصعب عليا نفسي، وكلنا بشر وكلنا خطائون”.