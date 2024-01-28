بتكلفة 7 ملايين جنيه.. بدء أعمال رفع كفاءة كورنيش المشاية السفلية بالمنصورة

تفقد الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية بدء أعمال تطوير ورفع كفاءة كورنيش المشاية السفلية علي النيل بالمنصورة بطول 2 كيلو متر تقريباً بداية من مبني موتيل المحافظة وحتى فيلا غيث بتكلفة إجمالية 7 مليون جنيه تقريبا من الخطة الاستثمارية للمحافظة .

وتفقد " مختار " أول نموذج لتطوير سور الكورنيش بعد أن تم الانتهاء منه ووجه بتنفيذ باقي سور الكورنيش بنفس الشكل والمستوي وتكثيف الأعمال للانتهاء من أعمال تنفيذ المشروع في اقرب وقت وفقاً للبرنامج الزمني لخدمة المواطنين.

وأشار إلى أن أعمال تطوير كورنيش المشاية السفلية يتم تزامناً مع إنشاء الممشي السياحي الجديد علي النيل بطول بإجمالي طول 1,250 متر لخلق متنفاسات ترفيهية للمواطنين ليصبح إجمالي المتنفس الترفيهي علي النيل بمدينة المنصورة 3 كيلو و 250 متر .

وأوضح "مختار " أن أعمال تطوير كورنيش المشاية السفلية تشمل إنشاء سور جديد بطول الكورنيش وتركيب مقاعد انتظار ومظلات أعلي المقاعد وبلاط إنترلوك ، موجها بمراعاة وضع المقاعد في أماكنها الصحيحة لاستمتاع المواطنين بالمنظر الطبيعي للنيل وزيادة عدد المقاعد ومراعاة إنشاء ممرات لصعود ونزول ذوي الاحتياجات الخاصة علي الكورنيش .

وأكد "المحافظ " أن الهدف من أعمال تطوير المشاية وإنشاء الممشي السياحي الجديد علي النيل هو خلق متنفس ترفيهي لأبناء مدينة المنصوره بصفة خاصة وأبناء الدقهلية بصفة عامة ، مشيراً إلي أن خلق هذه المتنفسات الترفيهية للمواطنين حلم طال انتظاره نظراً لموقع مدينة المنصورة الفريد علي النيل وتوافد اعداد كبيرة من المواطنين عليها من داخل المحافظة وخارجها .



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