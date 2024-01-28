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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

ريم مصطفي تطل بالأبيض اللافت

ريم مصطفي
ريم مصطفي

شاركت الفنانة ريم مصطفى، متابعيها صورًا جديدة لها، عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" .

ظهرت ريم مصطفى باطلالة ملفتة، مرتدية فستان مجسم باللون الأبيض واعتمدت مكياج ناعم ابرز جمال ملامحها مع تصفيفة شعر بسيطة تاركة خصلاته منسدلة على كتفيها.

وفى سياق آخر، تنتظر ريم مصطفى طرح فيلمها الحديد "أهل الكهف" الذى انتهت من تصويره قبل عدة أشهر، حيث تشارك في بطولته إلى جانب خالد النبوى، غادة عادل، محمد ممدوح، محمد فراج، محمود حميدة، فتحي عبد الوهاب، أحمد عيد، هاجر أحمد، مصطفى فهمى، بسنت شوقى، عبد الرحمن أبو زهرة، صبري فواز، عمرو عبد الجليل، وتأليف أيمن بهجت قمر وإخراج عمرو عرفة.

آخر أعمال ريم مصطفى

وقدمت ريم مصطفى في شهر رمضان الماضى مسلسل سره الباتع المستوحى من رواية الأديب الراحل يوسف إدريس، وبمعالجة درامية وسيناريو وحوار وإخراج  خالد يوسف، وشارك في بطولته أكثر من 60 ممثل وممثلة، أبرزهم أحمد فهمي، ريم مصطفى، أحمد السعدني، حنان مطاوع، حسين فهمي، نجلاء بدر، عمرو عبد الجليل، صلاح عبد الله، هالة صدقى، أحمد عبد العزيز، أحمد وفيق، منه فضالي، أحمد عبد العزيز، محمود قابيل، هدى الاتربى وآخرين.

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