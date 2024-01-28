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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

المهن الموسيقية: مصطفى كامل أنجز ما لم يستطع أحد إنجازه بفترته.. فيديو

مصطفى كامل
مصطفى كامل

قال الفنان حملي عبد الباقي، عضو مجلس نقابة المهن الموسيقية ووكيل أول النقابة، إن الفنان مصطفى كامل أنجز ما لم يستطع أحد إنجازه في نفس المدة.

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وقفة داخل نقابة الموسيقيين للمطالبة برجوع مصطفى كامل عن قرار استقالته

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حقيقة تراجع مصطفى كامل عن استقالته من منصب النقيب بعد وقفة الموسيقيين

وأضاف الفنان حملي عبد الباقي، عضو مجلس نقابة المهن الموسيقية ووكيل أول النقابة، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مع خيري"، المُذاع عبر فضائية "المحور"،: "مصطفى كامل تعرض لمعارك وخبطات"، لافتا: "مصطفى كامل صديق كفاح ونجاح".

 

وأشار الفنان حملي عبد الباقي، عضو مجلس نقابة المهن الموسيقية ووكيل أول النقابة،: "الفنان مصطفى كامل بقاله فترة كبيرة مضايق ولديه إحباطات كثيرة، وقولت لا تنظر خلفك وكمل مشروعك".

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