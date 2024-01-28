المهن الموسيقية: مصطفى كامل أنجز ما لم يستطع أحد إنجازه بفترته.. فيديو

قال الفنان حملي عبد الباقي، عضو مجلس نقابة المهن الموسيقية ووكيل أول النقابة، إن الفنان مصطفى كامل أنجز ما لم يستطع أحد إنجازه في نفس المدة.

وأضاف الفنان حملي عبد الباقي، عضو مجلس نقابة المهن الموسيقية ووكيل أول النقابة، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مع خيري"، المُذاع عبر فضائية "المحور"،: "مصطفى كامل تعرض لمعارك وخبطات"، لافتا: "مصطفى كامل صديق كفاح ونجاح".

وأشار الفنان حملي عبد الباقي، عضو مجلس نقابة المهن الموسيقية ووكيل أول النقابة،: "الفنان مصطفى كامل بقاله فترة كبيرة مضايق ولديه إحباطات كثيرة، وقولت لا تنظر خلفك وكمل مشروعك".