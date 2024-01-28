صراع بين رجال الأعمال |هاني سلامة يكشف تفاصيل مسلسل "أمير العوامري"

كشف الفنان هاني سلامة عن تفاصيل أحدث مسلسلاته “أمير العوامري” الذى سيشارك به فى الماراثون الرمضاني القادم لعام 2024.

وقال هاني سلامة فى تصريحات تليفزيونية ، أن المسلسل يناقش الصراعات التى تحدث بين رجال الأعمال ، وأن المسلسل ليست صعيدي.

وأضاف هاني سلامة ، قائلًا: أن المسلسل يجمع بين الإطار الرومانسي والإجتماعي بقيادة المخرج الكبير محمد النقلي.

وقال محمد النقلي، في تصريحات لـ"صدى البلد"، “أواصل حاليًا وضع الرتوش النهائية على التحضيرات الخاصة بالعمل، حيث من المقرر أن نبدأ التصوير يوم الأربعاء المقبل، تمهيدا لعرضه خلال شهر رمضان القادم”.

مسلسل الأمير تدور أحداثه في إطار 30 حلقة، ويشارك في بطولته بجانب هاني سلامة كل من سوسن بدر، وسلوي خطاب، حجاج عبد العظيم، ودنيا المصري، ومن إخراج محمد النقلي ومن تأليف أحمد صبحي.

ومن ناحية أخرى، يواصل هاني سلامة مسلسل “الذنب”، والمقرر عرضه خارج الماراثون الرمضاني.

ومسلسل “الذنب” مكون من 10 حلقات فقط، والقصة لـ شاهيناز الفقي، وسيناريو وإخراج رضا عبد الرازق، ويُشارك في العمل مجموعة من النجوم منهم هاني سلامة، درة، ميرهان حسين، ماجد المصري، محمد القس، وآخرين.

وكان آخر أعمال المخرج محمد النقلي هو مسلسل “حي السيدة زينب”، والذي عرض خارج الماراثون الرمضاني.

وتدور قصة المسلسل فى حى السيدة زينب وما يحدث به من هادات وتقاليد وخلافات.

يذكر أن مسلسل حي السيدة زينب من بطولة الفنانة سوسن بدر ومحمود عبد الغنى وأحمد وفيق ودينا وحسام داغر.