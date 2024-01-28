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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

كل ما أنسالك كلامك .. ميريهان حسين بتعليق مثير بشأن أزمة إنفصالها عن خطيبها

صدى البلد

قالت ميريهان حسين أنها بالفعل كانت مرتبطة منذ عام ، وكانت منتظرة الإنتهاء من من عرض مسرحي فى السعودية حتى تعلن عن الزفاف وكتب الكتاب الذى كانوا من المقرر أن يقيموا شهر فبراير القادم.

وأضافت ميريهان حسين فى تصريحات تليفزيونية ل “عرب وود”: أنها لا تحب أن تصرح بتفاصيل عن حياتها الشخصية وكانت منتظرة الإنتهاء من تقديم أخر عروضها المسرحية حتى تعلن عن الخبر

واستكملت ميريهان حسين ، قائلة: أنا مدخلتش مع حد فى موضوع ، و بحاول أخد كل شيء بشكل إيجابي لكن فى الأخر أنا بنى أدمة أكيد فى حاجات بتوجعني وبتصعب عليا نفسي وبحس بالظلم.

واختتمت ميريهان حسين حديثها ، بغناء مقطع من أغنية كل ما أنسالك كلامك للفنانة شيرين عبد الوهاب.

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وعلى صعيد متصل، تداول رواد مواقع التواصل الأجتماعي بعد التصريحات المثيرة للجدل للفنانة ميرهان حسين، حول ارتباط خطيبها بالفنانة شيرين عبد الوهاب كما زعم البعض.

كانت ميرهان حسين قد علقت في حوارها التلفزيوني، قائلة: ليس لدي معلومة مؤكدة حول ارتباط خطيبي بالفنانة شيرين عبد الوهاب، وياريت متجبوش سيرة حد أنا تمام وده نصيب ومفيش حق عايزة أخده خالص، وأؤمن إن الطيبين للطيبات وكل شيء في الدنيا نصيب".

وتابعت : "كان بقالي سنة مخطوبة وكان الفرح المفروض يبقى في فبراير ومحصلش نصيب، ماما اتبسطت قالتلي الحمد لله.. وقالتلي تستاهلي حد أحسن.

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