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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

لن نتسامح.. أوستن يتعهد بالرد على مقـ.تل الجنود الأمريكيين في الأردن

أوستن
أوستن

ألقى وزير الدفاع الأمريكي، لويد أوستن، باللوم على "الميليشيات المدعومة من إيران" في الهجمات المتكررة على القوات الأمريكية، متعهدا "سنرد في الوقت والمكان اللذين نختارهما".

وفي بيان صادر عن وزارة الدفاع الأمريكية، قال أوستن: "أشعر بالغضب والحزن العميق لوفاة ثلاثة من أفراد جنودنا الأمريكيين وجرح القوات الأخرى في هجوم الليلة الماضية ضد القوات الأمريكية وقوات التحالف، الذين تم نشرهم في موقع شمال شرق الأردن بالقرب من الحدود السورية للعمل على الهزيمة الدائمة لداعش".

وأضاف "هؤلاء الأمريكيون الشجعان وعائلاتهم في صلاتي، ووزارة الدفاع بأكملها تنعي خسارتهم."


وشدد على أنه "لن نتسامح أنا والرئيس مع الهجمات على القوات الأمريكية، وسنتخذ جميع الإجراءات اللازمة للدفاع عن الولايات المتحدة وقواتنا ومصالحنا".

وأكد: "سنرد على الهجوم على قواتنا بالأردن في الوقت والمكان الذين نختاره".

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