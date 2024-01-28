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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

الدراسات العليا لتربية القاهرة تكشف عن الأوراق المطلوبة للالتحاق بالماجستير والدكتوراة

جامعة القاهرة
جامعة القاهرة

أعلنت الدكتورة ايمان هريدي عميد كلية الدراسات العليا للتربية جامعة القاهرة، عن فتح باب القبول بشكل استثنائي لدرجتي الماجستير والدكتوراه للعام الجامعي 2024/2023، بداية من اليوم الأحد وحتي يوم الثلاثاء 30 يناير، وقد جاء ذلك بناء على قرار مجلس الكلية.

وأوضحت أن امتحان القبول التحريري سوف يكون يوم الأربعاء الموافق 31 يناير في تمام الساعة العاشرة صباحا، والمقابلة الشخصية من الساعة الثانية عشر ظهرا بالمبني الرئيس للكلية.

واشارت إلي انه يوجد تعليمات هامة ينبغي على الطلاب الإلتزام بها وهي كالتالي:

• ملء الاستمارات الموجودة داخل المظروف بوضوح ودقة قبل تسليمها إلى إدارة الدراسات العليا، حيث إنك سوف تكون مسئولا عن جميع ما ورد فيها.

• يلتزم الطالب بمواعيد التقديم المعلنة ولا يقبل أية أوراق بعد انتهاء مدة التقديم.

• لا يعتبر قبول الطالب نهائيا إلا بعد اجتيازه اختبارات القبول (التحريرية والمقابلة الشخصية)، وسداد المصروفات.

• لن يسمح بسحب أى مستندات من مظروف الالتحاق بعد القبول.

• يتم إعلام الطالب بقبوله أو رفضه عن طريق الإعلان على الصفحة الإلكترونية للكلية على
fgse.cu.edu.eg

• أو حضور الطالب إلى إدارة الدراسات العليا بالكلية.

• يقوم الطالب المتقدم بسحب ملفه فى حالة رسوبه فى اختبارات القبول وليس له الحق فى استرداد قيمة الملف.

• على الطلاب المقبولين باختبار القبول سداد الرسوم المقررة على كل برنامج شرط لتسجيل المقررات بالإرشاد الأكاديمى.

• اتباع خطوات سداد المصروفات وتوقيع الكشف الطبى.

وقد جاءت الأوراق والمستندات المطلوبة للالتحاق بالعام الجامعى 2024/2023، للالتحاق بدرجتى الماجستير والدكتوراه فى التربية ( جميع الأقسام) للطلاب المصريين على النحو التالي:

1 - يسحب مظروف الالتحاق من الدراسات العليا بإذن دفع من الدراسات العليا بعد الإطلاع على أصول أوراق الطالب نظير مبلغ ( ٥٠٠) جنيه يسدد لخزينة الكلية بنظام الدفع الفورى، ولإيرد فى حالة اجتياز أو عدم اجتياز الطالب لإختيارات القبول.

2 - لراغى التقدم لقسم علمى معين؛ يكون التخصص وفق تخصص الدرجة السابقة الحاصل عليها ولا يحق لهم التقدم لقسم مختلف عن القسم التابع له الدرجة السابقة.

3 - أصل شهادة الدرجة الجامعية الأولى + شهادة التقديرات + صورتان من الشهادة.

4 - أصل شهادة الدبلوم العامة أو المهنية بتقدير جيد على الأقل شهادة التقديرات صورتان من الشهادة.

5 - أصل شهادة الدبلوم الخاصة بتقدير جيد على الأقل + شهادة التقديرات + صورتان من الشهادة.

6 - أصل شهادة الماجستير بتقدير جيد على الأقل (للمتقدمين للدكتوراه) + صورتان من الشهادة.

7 - أصل شهادة الميلاد إليكترونى + صورتان منها.

8 - عدد (4) صور شخصية.

9 - عدد 2 صورة بطاقة الرقم القومى.

10 - أصل الموقف من التجنيد (أدى الخدمة/معاف/ مؤقت/ لم يصبه الدور ).

11 -  موافقة جهة العمل على التحاقه بالدراسة (موافقة صريحة ومعتمدة).

12 - إجتياز اختبارات القبول (التحريرية والمقابلة الشخصية).

13- الالتزام بتقديم شهادة التحول الرقمى من المراكز المعتمدة بجامعة القاهرة أثناء الدراسة، لأنها شرط من شروط منح شهادة التخرج، ولا يحق له الحصول على أى من بيان النجاح أو شهادة التخرج دون تقديم شهادة التحول الرقمى.

14- تقديم أصل وصورتان من إيصالات سداد المصروفات الدراسية. بعد اجتياز اختبارات القبول وشرط لتسجيل المقررات للإرشاد الاكاديمي.

كلية الدراسات العليا للتربية كلية الدراسات العليا للتربية جامعة القاهرة جامعة القاهرة فتح باب القبول بشكل استثنائي لدرجتي الماجستير والدكتوراه فتح باب القبول بشكل استثنائي لدرجتي الماجستير والدكتوراه

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