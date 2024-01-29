عك وعجن|تعليقات نارية من إبراهيم فايق بعد خروج المنتخب من أمم أفريقيا

شنَّ الإعلامي إبراهيم فايق هجومًا لاذعًا على خروج منتخب مصر على يد الكونغو من بطولة أمم أفريقيا بركلات الترجيح.

وقال “فايق” عبر برنامجه القاهرة أبيد جان: "احنا تعبنا يابا وأعصابنا تعبت والله، مش بكلمك على 120 دقيقة وركلات ترجيح وخروج من البطولة.. مش بكلمك على كده.. بكلمك على 4 ماتشات من أسوأ النسخ اللى احنا ممكن نشوفها، وأصعب حاجة ممكن تشوفها في الشغلانة أنه يبقى عندك كم من المشاعر كمشجع ومواطن لكن انت مذيع لابد ان تنتقى كلماتك، كأني عايش سيناريو 2019 هو هو بتفاصيله، المنتخب الوحيد اللى مكسبش ماتش في المباريات اللى لعبها، وحاسس اننا بنلاعب فرنسا، والماتش سهل في المتناول والكونغو كأنها الارجنتين، وحضرتك شايف حاجة احنا مش شايفنها، واحقاقا للحق احنا معندناش أي حاجة، واحنا منظومة ماشية غلط، انا بسعى وغيري بيسعي وكل اللى بنعمله ده عك عجن، وده شكل منتخب مصر بذمتك يا شيخ بتصيت منتخب موزمبيق على حسك، وغانا في أسوأ نسخة ليها تتعادل معاها، وكاب فيردي بتلاعبك وناقص منها 7 لاعبين، ولاعبي مصر مظلومين.. العيب في المدرب مش في اللعيبة، وشايف لاعيبة مصر مموتين نفسهم بس مش في سيستم".

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انتهى الوقت الأصلي من مباراة منتخبي مصر والكونغو الديمقراطية بالتعادل الإيجابي 1-1، ليتجه المنتخبان لركلات الترجيح بعد انتهاء الأشواط الإضافية، ضمن مباريات دور الستة عشر لبطولة كأس الأمم الأفريقية 2024.

وانتهت أحداث الشوط الأول بين منتخبي مصر والكونغو الديمقراطية بالتعادل الإيجابي ١-١، ضمن مباريات دور الستة عشر لبطولة كأس الأمم الأفريقية ٢٠٢٤.

وتقدم منتخب الكونغو الديمقراطية بهدف بالدقيقة ٣٧ عن طريق اللاعب ماتشاك إليا، ونجح مصطفي محمد من معادلة النتيجة للمنتخب من ركلة جزاء في الوقت بدل الضائع من الشوط الأول.