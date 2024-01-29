مدير تربية الإسكندرية: القيادة السياسية تضع التعليم على رأس قائمة الأولويات 

قام الدكتور عربي أبوزيد مدير مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية بمتابعة ورش عمل تدريب وتنمية قدرات المعلمين الجدد المتخصصين في وظيفة ( معلم فصل ) بمسرح مجمع مدارس زهران الرسمية لغات مميز بإدارة شرق ، وذلك بحضور محمد سليمان مدير عام الإدارة وعزة عبد العليم مدير إدارة التدريب بالمديرية .

وقال مدير المديرية أنَّ التدريب يهدف إلى إكساب المعلمين الجدد المعرفة والمهارات والاتجاهات الحديثة لممارسة عمليتى التعليم والتعلم ، وذلك لتأهيلهم تربويًّـا وتدريبهم على طرق التدريس المطورة وفقًـا لمنظومة التعلم الجديدة ، وخلق ممارسات التعليم والتعلم من خلال ورش العمل وكيفية استخدام طرق التدريس واستراتيجيات التدريس الحديثة ومعرفة طرق التقويم الجديدة والبعد عن الطرق التقليدية .

وأوضح ( أبوزيد ) أنَّ البرنامج التدريبي انطلقت فعالياته اليوم بخمس قاعات تدريب تستهدف 906 معلم من المعلمين الجدد ، مشيرًا إلى أنَّ القيادة السياسية تضع التعليم على رأس قائمة الأولويات لكونه ركيزة أساسية في بناء الإنسان والشخصية المصرية لتحقيق رؤية مصر 2030 ، وحرص القيادة السياسية على إضافة كوادر شابة وضخ دماء جديدة وفق معايير وآليات محددة .

وأكد مدير المديرية على المتدربين ضرورة استثمار الفرصة واغتنامها في تنمية قدراتهم والاستفادة من خبرات المدربين ، وممارسة الأنشطة التدريبية المختلفة التي من شأنها محاكاة حقيقية للممارسات داخل قاعات الدراسة مع أبنائنا الطلاب ، وكيفية تحفيزهم للبحث والاطلاع ، وأشاد بانضباط المتدربين ومشاركاتهم في المواقف التدريبية المختلفة .