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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

مدير تربية الإسكندرية: القيادة السياسية تضع التعليم على رأس قائمة الأولويات 

ورشة عمل للمدرسين
ورشة عمل للمدرسين الجدد بالإسكندرية

 

قام الدكتور عربي أبوزيد مدير مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية بمتابعة ورش عمل تدريب وتنمية قدرات المعلمين الجدد المتخصصين في وظيفة ( معلم فصل ) بمسرح مجمع مدارس زهران الرسمية لغات مميز بإدارة شرق ، وذلك بحضور محمد سليمان مدير عام الإدارة وعزة عبد العليم مدير إدارة التدريب بالمديرية .

وقال مدير المديرية أنَّ التدريب يهدف إلى إكساب المعلمين الجدد المعرفة والمهارات والاتجاهات الحديثة لممارسة عمليتى التعليم والتعلم ، وذلك لتأهيلهم تربويًّـا وتدريبهم على طرق التدريس المطورة وفقًـا لمنظومة التعلم الجديدة ، وخلق ممارسات التعليم والتعلم من خلال ورش العمل وكيفية استخدام طرق التدريس واستراتيجيات التدريس الحديثة ومعرفة طرق التقويم الجديدة والبعد عن الطرق التقليدية .

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وأوضح ( أبوزيد ) أنَّ البرنامج التدريبي انطلقت فعالياته اليوم بخمس قاعات تدريب تستهدف 906 معلم من المعلمين الجدد ، مشيرًا إلى أنَّ القيادة السياسية تضع التعليم على رأس قائمة الأولويات لكونه ركيزة أساسية في بناء الإنسان والشخصية المصرية لتحقيق رؤية مصر 2030 ، وحرص القيادة السياسية على إضافة كوادر شابة وضخ دماء جديدة وفق معايير وآليات محددة .

وأكد مدير المديرية على المتدربين ضرورة استثمار الفرصة واغتنامها في تنمية قدراتهم والاستفادة من خبرات المدربين ، وممارسة الأنشطة التدريبية المختلفة التي من شأنها محاكاة حقيقية للممارسات داخل قاعات الدراسة مع أبنائنا الطلاب ، وكيفية تحفيزهم للبحث والاطلاع ، وأشاد بانضباط المتدربين ومشاركاتهم في المواقف التدريبية المختلفة .

الاسكندرية التربية والتعليم الاتجاهات الحديثه القيادة السياسية برنامج التدريب تحقيق رؤية مصر 2030

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