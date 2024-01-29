مفبركة| عمرو أديب يحذر من انتشار صور فاضحة لنجمة مشهورة .. فيديو

علّق الإعلامى عمرو أديب، على واقعة انتشار صور إباحية فاضحة للنجمة العالمية تايلور سويفت، قائلاً: المصيبة التي تحدث بسبب الذكاء الاصطناعي شيء يدمر الكون حرفيًا وهو أمر ليس بعيدًا عننا.



وأثارت الصور الإباحية المزيفة للفنانة الأمريكية تايلور سويفت والتي تم تصنيعها بواسطة الذكاء الاصطناعي جدلاً واسعاً خلال الساعات الماضية ما دفع البيت الأبيض التعليق على القضية، معربًا عن قلقه من انتشار الصور الإباحية المزيفة.

صور إباحية مزيفة



القصة بدأت عندما انتشرت للفنانة الأمريكية تايلور سويفت، صور إباحية مزيفة بالذكاء الاصطناعي مما دفع الجهات الرسمية في الولايات المتحدة للتحرك، كما تدخلت إدارة مواقع التواصل الاجتماعي لحذف الصور.

وأعرب البيت الأبيض عن قلقه الشديد بشأن الصور، وفي مؤتمر صحفي أكدت السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض، كارين جان بيير، أن شركات التواصل الاجتماعي لها دور حاسم في تنفيذ قواعدها لمنع تداول هذه المعلومات المضللة.