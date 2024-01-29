مصرع نجار أثناء التنقيب عن الآثار بمنزل شقيقين بسوهاج

انتهت حياة نجار في بداية العقد الخامس من العُمر؛ إثر انهيار حفرة عليه، أثناء حفره وتنقيبه عن الآثار بمنزل ملك شقيقين دائرة مركز شرطة جهينة غرب محافظة سوهاج، وتمكنت قوات الأمن من ضبط المتهمين الـ3 الأخرين بذات الواقعة.

تفاصيل الواقعة

تلقى اللواء محمد عبدالمنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور مركز شرطة جهينة، يفيد بورود بلاغًا من الأهالي مفاده إنهيار حفرة داخل منزل ملك شقيقين دائرة المركز، على شخص ووفاته.

وبالإنتقال والفحص تبين أنه أثناء حفر كل من:" حسين ا ج هـ- 43 سنة- نجار- ويقيم دائرة قسم طهطا، أنور ا م ع- 53 سنة- سائق، إبراهيم ع ف- 25 سنة- قهوجي، محمد ع ف- 29 سنة- عامل، ويقيمون دائرة المركز"؛ بحثًا عن الآثار بحوش ملحق بمنزل ملك الثالث والرابع، إنهارت حفرة دائرية الشكل على الأول؛ ما أدى إلى لفظه أنفاسه الأخيرة.

وتمكنت قوات وحدة الإنقاذ البري من إستخراج جثة المذكور، وتم نقلها إلى مشرحة مستشفى حميات جهينة، وعقب تقنين الإجراءات واستئذان النيابة العامة تم ضبط المتهمين وأدوات الحفر، وبمواجهتهم اقروا بإرتكاب الواقعة بقصد التنقيب عن الآثار.

حرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات.