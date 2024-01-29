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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

يقيد أيدي إسرائيل.. السفير الأمريكي السابق لدى تل أبيب يهاجم بايدن بشدة

الرئيس الأمريكي جو
الرئيس الأمريكي جو بايدن

هاجم ديفيد فريدمان، سفير الولايات المتحدة لدى إسرائيل في عهد دونالد ترامب، بشدة إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن وادعى أنه يقيد أيدي إسرائيل خلال الحرب في قطاع غزة.

وقال فريدمان في حديث مع القناة ال12 العبرية، أشعر أن الدعم المعنوي والدبلوماسي والعسكري الذي قدمته إدارة بايدن لإسرائيل في بدداية الحرب بدأ يتضاءل.

وأضاف: أعتقد أنه أدلى ببعض التعليقات غير اللائقة - فقد تحدث عن القصف العشوائي الذي تنفذه إسرائيل، وأنا أعتقد أن هذا كذب صارخ".

وانتقد فريدمان حديث إدارة بايدن عن ضرورة فرض حل الدولتين، وقال إنه خطاب لا يراعي الوضع في الوقت الراهن ويضر بالعمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة مع رغبته في إجبار إسرائيل على التصرف فيما وصفه بـ "حرب منخفضة الحدة".

وتابع: لماذا يقوم الجنود على الأرض بتفجير  المباني الفارغة، عندما يكون من الممكن القيام بذلك من الجو؟ لا أعرف. أنا بالتأكيد لسنا في وضع يسمح لنا بإلقاء اللوم، ولكن هذا هو نوع الرسالة التي ترسلها أمريكا إلى إسرائيل".

وفيما يتعلق بسؤال "اليوم التالي" ومن يستطيع السيطرة على غزة، قال “أنا لا أثق بالسلطة الفلسطينية إنهم ما زالوا سيئين للغاية ويدفعون للإرهابيين لقتل اليهود، ولهم يد في العديد من الأمور”.

وأضاف: هم لا يصلحون لإدارة غزة أو الضفة الغربية، لذلك أعتقد أن هذه فكرة رهيبة، وأعتقد أنها ستؤدي إلى تكرار أخطاء الماضي".

ديفيد فريدمان سفير الولايات المتحدة لدي إسرائيل دونالد ترامب الرئيس الأمريكي جو بايدن إسرائيل الحرب في قطاع غزة

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