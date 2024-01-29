إصابة جنديين إسرائيليين جراء إطلاق صاروخ من لبنان

أفادت وسائل إعلام عبرية، صباح اليوم الإثنين، بإصابة جنديين في جيش الاحتلال الإسرائيلي، بجروح جراء إطلاق حزب الله اللبناني استهدف ثكنة بيرنيت قرب الحدود اللبنانية.

وفي وقت سابق، اليوم، أعلن الإعلام الحربي في حزب الله، أنه تم استهداف ‌‌‌‌‌‏‌‏‌‌‌ ثكنة ‏برانيت بصواريخ "بركان" وإصابتها إصابةً مباشرة.‏

وقال في بيان: دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادًا لمقاومته الباسلة ‌‌‌‏والشريفة، استهدف ‌‌‌‌‌‏‌‏‌‌‌‏مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة (8:00) من صباح يوم الاثنين 29-01-2024 ثكنة ‏برانيت بصواريخ "بركان" وأصابوها إصابةً مباشرة".