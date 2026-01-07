قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
محافظ الدقهلية: توجيه حصص دقيق المخابز المخالفة لمخبز المحافظة الجديد

أكد محافظ الدقهلية طارق مرزوق أنه تم توجيه حصص الدقيق الخاصة بأي مخبز يثبت ارتكابه لمخالفات تتعلق بوزن أو مواصفات الرغيف المدعم المقررة، إلى "مخبز المحافظة الجديد" الموجود بسوق الجملة بشارع عبد السلام عارف في مدينة المنصورة، ضمن القوانين المنظمة وذلك بهدف منع التلاعب من قبل بعض أصحاب المخابز غير الملتزمين، وحماية موارد الدولة المالية الموجهة لدعم رغيف الخبز، والحرص على مصالح المواطنين وضمان حقهم في الحصول على رغيف مدعم مطابق تمامًا للمواصفات والأوزان القانونية، وبجودة عالية، دون أي نقصان.


وأشار المحافظ - في تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط اليومالأربعاء إلى أن تلك الإجراءات جزء من جهد شامل تتبناه المحافظة، بالتعاون والتنسيق المستمر مع وزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور شريف فاروق، لضمان، توفير رغيف الخبز المدعم بالشكل المطلوب، ووصوله إلى كل مواطن مستحق، ووجود رقابة فعالة تضمن استقرار المنظومة واستمراريتها.


وأكد المحافظ عدم التسامح مع أي إهدار للمال العام أو مساس بحقوق المواطنين مع تحقيق العدالة والشفافية في توزيع الدعم، وضمان وصول الخبز بجودته ووزنه الصحيح إلى كل أسرة، ضمن تنفيذ القوانين والقرارات الوزارية المنظمة لعملية دعم الخبز.

