الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
توك شو

شعبة الاتصالات توضح حقيقة ارتفاع أسعار كروت الشحن والهواتف مع بداية 2026

أرشيفية
أرشيفية
منار عبد العظيم

تصاعدت في الأيام الأخيرة الأخبار المتداولة عن ارتفاع أسعار كروت الشحن والهواتف المحمولة، ما دفع العديد من المواطنين للبحث عن معلومات دقيقة وموثوقة حول هذه التغيرات، خاصة مع بدء العام الجديد.

حقيقة رفع أسعار كروت الشحن

خرج محمد طلعت، رئيس شعبة المحمول باتحاد الغرف التجارية، بتصريحات مطمئنة للمواطنين، مؤكدًا أنه لا توجد زيادة متوقعة في أسعار كروت الشحن خلال الفترة المقبلة.

 وقال طلعت، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “حضرة المواطن” عبر فضائية “الحدث اليوم”، إن الزيادة الأخيرة التي حدثت العام الماضي كانت بعد أربع سنوات من الزيادة السابقة، وإن أسعار كروت الشحن متروكة لشركات المحمول، مع توقعه استمرار الاستقرار وعدم حدوث زيادات جديدة قريبًا.

تأثير أسعار المواد البترولية على السوق

وأضاف طلعت أن ارتفاع أسعار المواد البترولية يؤثر على تكاليف تشغيل الأجهزة الخاصة بالاتصالات، ما قد يؤدي إلى تحركات سعرية محتملة، ولكنه شدد على أن القرار النهائي بشأن زيادة الأسعار يعود للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، وليس للشعبة أي تدخل فيه.

استقرار أسعار الهواتف المحمولة

فيما يخص أسعار الهواتف المحمولة، أكد طلعت، خلال مداخلة مع الإعلامي شريف عامر في برنامج "يحدث في مصر" على قناة MBC مصر، أن شركات المحمول حتى الآن لم تقم برفع أسعار هواتفها، وأن الزيادة المحدودة التي أعلنت عنها بعض الشركات بلغت حوالي 5% فقط مع بداية عام 2026، مشيرًا إلى أن هذه الزيادة مرتبطة بندرة الشرائح الذكية والرامات الخاصة بالهواتف، وقد تختلف من شركة لأخرى.

رسائل طمأنة للمواطنين

أكد رئيس شعبة المحمول أن أسعار كروت الشحن وباقات الإنترنت ستظل مستقرة خلال الفترة القادمة، مشددًا على أهمية متابعة الجهات الرقابية للأسواق لضمان عدم حدوث أي زيادات مفاجئة، مؤكدًا أن استقرار الأسعار يخدم الأمن الاقتصادي للمواطنين ويحد من أي موجة قلق في بداية العام الجديد.

