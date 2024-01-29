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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

توقيت مهم .. مصر أكتوبر يشيد باستئناف جلسات الحوار الوطني بمرحلته الثانية

الدكتورة جيهان مديح
الدكتورة جيهان مديح رئيس حزب مصر أكتوبر

أشادت الدكتورة جيهان مديح رئيس حزب مصر أكتوبر، باستجابة الحوار الوطني لدعوة الرئيس عبدالفتاح السيسي موخراً بأن يركز الحوار خلال بداية مرحلته الثانية، على تناول عميق وشامل للأوضاع الراهنة للاقتصاد المصري، للتوصل إلى توصيات وإجراءات محددة ومفصلة، مؤكدة ان استئناف اعمال وفعاليات الحوار يأتي فى توقيت هام للغاية .

وأوضحت" مديح" فى بيان صحفى لها أن الحوار الوطني وضع توصيات هامة فى مرحلته الأولى ساهمت فى حل مشاكل عديدة، منوهة أن بدء الحوار وتركيزه على الجانب الاقتصادي ومشاكله وتحدياته مع وجود متخصصين وخبراء من شأنه ايجاد حلا للأزمة الحالية التي تواجهها البلاد.

وأشارت رئيس حزب مصر اكتوبر، إلي أن الحوار الوطني نجح فى مرحلته لأولى بلم شمل المجتمع المصري على مائدة واحدة للتوافق حول أولويات العمل الوطني، وهو ما نحتاجه بشدة خلال هذه الفترة الدقيقة من عمر الوطن والعالم، لافتة إلى أن الحوار جمع مختلف أطياف وفئات الشعب المصري على طاولة واحدة هدفها مصلحة الوطن.

ودعت مديح كافة المشاركين فى الحوار للاستجابة لدعوة مجلس الأمناء، وأن يرسلوا للأمانة الفنية تصوراتهم المكتوبة المحددة والمفصلة لمختلف قضايا وتحديات الاقتصاد المصري الراهنة، مؤكدة ان حزب مصر أكتوبر سيرسل تصوره بشأن هذا الملف للأمانة الفنية قريبا.

الرئيس عبدالفتاح السيسي الجانب الإقتصادي العمل الوطني رئيس حزب مصر أكتوبر الدكتوره جيهان

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