أوكرانيا تشن هجوما بالمسيرات على مصفاة نفط روسية.. وموسكو تعلن صدها

أعلنت روسيا، اليوم الاثنين، تصدي قواتها لهجوم أوكراني بطائرات مسيرة على مصفاة نفط في ياروسلافل.

وقال الحاكم الإقليمي، ميخائيل يفراييف: إن الدفاعات الجوية الروسية أحبطت هجوما بطائرة بدون طيار يوم الاثنين على مصفاة نفط سلافنفت-يانوس في مدينة ياروسلافل، شمال شرق موسكو.

وأضاف أنه لم يكن هناك حريق ولا إصابات.

وجاءت محاولة الهجوم بعد سلسلة من غارات الطائرات بدون طيار المماثلة على البنية التحتية للطاقة الروسية في الأسابيع الأخيرة، والتي عطل بعضها إنتاج الوقود.

وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن قواتها قتلت 800 جندي أوكراني خلال 24 ساعة، وحسّنت مواقعها على محور كوبيانسك، وكشفت عن تجهيز قواتها بدفعة جديدة من المسيرات متعددة الاستخدامات، في حين تحدثت كييف عن هجوم ليلي جديد بصواريخ ومسيّرات روسية استهدف بنية تحتية حيوية.

وأشارت إلى أن القوات صدت 12 هجوماً على محاور كوبيانسك وكراسني ليمان ودونيتسك، وتمّ تدمير مستودعات للذخيرة والوقود للمعدات العسكرية الأوكرانية في مقاطعتي دنيبروبيتروفسك وزابوريجيا، بالإضافة إلى إصابة 118 وحدة مدفعية في مواقع إطلاق النار وقوات ومعدات عسكرية في 137 منطقة، إلى جانب إسقاط 3 صواريخ من أنظمة هيمارس و«أوراغان» وتدمير 28 مسيرة أوكرانية.