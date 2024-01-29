الكشف على 7 آلاف مواطن بـ7 قوافل طبية بسوهاج ضمن حياة كريمة

أعلن الدكتور أحمد حسن ابوهاشم وكيل وزارة الصحة بسوهاج عن تقديم الخدمات الطبية العلاجية المجانية والكشف على اكثر من 7 آلاف مواطن من خلال 7 قوافل طبية مجانية نظمتها مديرية الصحة بسوهاج في 7 قري تابعة لـ3 مراكز.

وهي من القرى الأكثر إحتياجًا لتلك الخدمات الطبية وهي قرية عرابة ابوالدهب وقرية البخايتة التابعين لمركز سوهاج وقرى عرابة ابو عزيز، والوقدة، والسمارنة التابعين لمركز المراغة وقرية نزلة علي وقرية مشروع غرب طهطا التابعتين لمركز جهينة.

وأضاف الدكتور أحمد ابوهاشم وكيل وزارة الصحة ان القوافل الطبية تضم كافة التخصصات الطبية من الباطنة، الأطفال عظام، جراحة، الرمد، الأسنان، الجلدية، نساء وولادة، وذلك بجانب خدمات الأشعة والتحاليل الطبية وبالإضافة إلى صيدلية تتوافر بها كافة الأدوية.

صحة سوهاج

وأضاف أنه يتم تحويل الحالات التي تحتاج إلى إجراء عمليات جراحية إلى المستشفيات الحكومية وأن جميع الخدمات المقدمة بتلك القوافل مجاناً، ومن جانبها أضافت الدكتورة سحر عواجة مدير إدارة القوافل الطبية انه يتم الإلتزام بتطبيق الإجراءات الإحترازية واحتياطات مكافحة العدوى أثناء تنفيذ تلك القوافل.

وتأتي تلك القوافل الطبية ضمن مبادرة رئيس الجمهورية "حياة كريمة" والتي من أهدافها التخفيف عن كاهل المواطنين رقيقي الحال بالريف و المناطق الأكثر احتياجًا في الحضر لمثل تلك الخدمات الطبية.