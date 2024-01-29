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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

شقا عمري.. عجوز يتهم سائقا بالنصب عليه في 10 آلاف دولار بالجيزة

صدى البلد

اتهم مسن على المعاش، سائقًا بالنصب عليه بمبلغ 10 آلاف دولار، والذي كان يخطط لاستخدامها لشراء سيارة بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور.

تلقي المقدم محمد نجيب رئيس مباحث قسم شرطة بولاق الدكرور بمديرية أمن الجيزة بلاغا من مسن على المعاش، يبلغ من العمر 50 عامًا، يتهم سائق يُدعى "ناصر. أ"، بالنصب عليه بمبلغ 10 آلاف دولار.

 

أدلى المسن بشهادته في ديوان القسم، متهمًا السائق بأخذ المبلغ بغرض شراء سيارة ملاكي بقيمة 330 ألف جنيه. وبشكل مفاجئ، تم إغلاق هاتفه المحمول، ولم يتم شراء السيارة المتفق عليها.

 

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وعقب تقنين الإجراءات واستصدار أذن مسبق من النيابة العامة أمكن القبض على المتهم. خلال المواجهة، اعترف "ناصر. أ" بجريمته وأشار إلى مكان المبلغ المالي المُختلس.

 

تم تحرير محضر بالواقعة، وتم إحالته إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات اللازمة للكشف عن تفاصيل الجريمة واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المتهم.

بولاق الدكرور مديرية امن الجيزة 10 آلاف دولار النصب قسم شرطة بولاق الدكرور

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