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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

بمشاركة 30 عارضا.. افتتاح معرض الجيزة الثاني للحرف التراثية والمنتجات اليدوية|غدا

معرض التراث
معرض التراث

تنظم محافظة الجيزة بالتعاون مع مجلس الأعمال اليمني معرضا للحرف التراثية والمنتجات اليدوية والذي يشمل منتجات السجاد والخزف والفخار وغيرها من المنتجات والحرف اليدوية التي تشتهر بها العديد من القري بمحافظة الجيزة وذلك بفندق سفير بالدقي . 


وأكد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة أن ذلك يأتي في ضوء اهتمام الدولة المصرية وقيادتها السياسية بدعم وتطوير قطاع الصناعات الحرفية لدوره الكبير في التمكين الاقتصادي للمرأة والشباب وتنمية المجتمعات المحلية، مؤكدا حرص المحافظة على توطين الصناعات الحرفية والتراثية، لما لها من أهمية في توفير فرص عمل . 
واشار محافظ الجيزة إلى ان المعرض ياتي من خلال التعاون مع مجلس الاعمال اليمني و يشارك فيه ٣٠ عارض من ابناء محافظة الجيزة وبمشاركه من المحافظات المجاورة .


ويستمر لمدة ثلاثة أيام خلال الفترة من ٣٠ يناير الجاري  وحتي ١ فبراير  .
وأشار اللواء أحمد راشد أن المحافظة حريصة علي التعاون مع كافه الجهات المعنية لتنظيم المعارض والملتقيات  لأصحاب الحرف اليدوية والتراثية بهدف التعريف بالمنتجات اليدوية والحرفية التي تشتهر بها العديد من قري محافظة الجيزة ولتسويق منتجاتهم . 


وأكد محافظ الجيزة انه يتم اتاحه فرص تدريبية لمنتجي الحرف اليدوية والصناعات التراثية لتدعيم قدراتهم في إطار حرص المحافظة على تطوير استراتيجية تسويق هذه المنتجات، وفتح منافذ تسويقية جديدة، الأمر الذي يسهم في توفير فرص عمل جديدة للشباب والمرأة.


لافتا ان المعرض يشارك فيه ممثلين عن دول اليمن وفلسطين والسودان  والمغرب والصين والهند وبيرو . 


وعارضين من محافظات الفيوم ومطروح واسوان والمنوفية المنيا والوادي الجديد ووزارة الزراعة.

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