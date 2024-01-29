استهداف زراعة 100 ألف فدان من محصول القطن في كفر الشيخ.. تفاصيل

قال الدكتور ناجح غربية وكيل وزارة الزراعة في محافظة كفر الشيخ، إنّ المحافظة من المحافظات الرائدة في مجال الزراعة، وبخاصة في محصول القطن، مؤكدًا أن الرئيس عبدالفتاح السيسي يولي اهتماما كبيرا بالقطاع، وبخاصة المحاصيل الاستراتيجية وأبرزها القطن، ما أدى إلى عودة القطن المصري إلى عصره الذهبي.

وأضاف في مداخلة هاتفية على القناة الأولى والفضائية المصرية: "زرعنا 85 ألف فدان قطن في الموسم الماضي، ونستهدف 100 ألف فدان في الموسم المقبل، ونستهدف مجموعة من الأصناف القوية مثل جيزة 94 وجيزة 96، وكفر الشيخ هي الأولى في زراعة محصول القطن".

وتابع: "المحافظة لديها في هذا العام ما يقرب من 4 مراكز للإكثار، وهذه المراكز هي التي نحصل منها على التقاوي للموسم القادم، كما حققت منظومة تسويق القطن طفرة قوية جدا ولم تعد تواجه أي مشكلة، كما أن المحصول كسر حاجز الـ15 ألف جنيه بالنسبة للقنطار وهذا سعر رائع ومشجع ومرضٍ".

