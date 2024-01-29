رابط الحصول على نتيجة الامتحانات لجميع صفوف النقل بالجيزة

أعلنت مديرية التربية والتعليم بالجيزة، عن إتاحة نتائج جميع صفوف النقل على الموقع الإلكتروني للمديرية وذلك بتعليمات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، وتوجيهات اشرف سلومة مدير مديرية التربية والتعليم بالجيزة، في إطار جهود الدولة نحو التنمية المستدامة من خلال التحول الرقمي وتيسيرا على أولياء الأمور لتوفير الوقت والجهد.

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للاطلاع على نتيجة امتحانات النقل أضغط هنا

تتاح نتيجة الامتحانات لجميع صفوف النقل للمرة الاولى الكترونيا خلال الساعات القادمة وذلك من خلال لينك الاستعلام عن نتيجة صفوف النقل للصفوف الرابع والخامس والسادس الابتدائي، والأول والثاني الاعدادي.

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