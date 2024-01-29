إصابة عامل بالدقهلية بعد سقوطه من أعلى سقالة

أصيب عامل محارة بإصابات متفرقة إثر سقوطه من علو أعلى سقالة من الدور الثانى بمنزل تحت الانشاء بعزبة والى التابعة لمركز الجمالية فى محافظة الدقهلية وتم نقله لمستشفى الجمالية لتلقى العلاج اللازم.



وتلقت مديرية أمن الدقهلية إخطارا من مركز شرطة الجمالية بسقوط عامل محارة من أعلى أسقالة فى الدور الثاني بمنزل تحت الانشاء بعزبة والى التابعة للمركز .

وانتقل ضباط المباحث وسيارة الإسعاف إلى مكان الحادث حيث تبين سقوط شخص يدعى زين يونس العراقي 35 عاما عامل محارة من أعلى سقاله من الدور الثاني.



وتم نقله إلى مستشفى الجمالية لتلقى العلاج اللازم حيث تبين إصابته باشتباه ما بعد الارتجاج و كسر بالفخذ الأيمن وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة.