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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

أنباء عن قصف إسرائيلي.. انفجارات تهز السيدة زينب بدمشق

أنباء عن قصف إسرائيلي..
أنباء عن قصف إسرائيلي.. انفجارات تهز السيدة زينب بدمشق

أعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان، اليوم الاثنين، عن دوي انفجار في محيط منطقة "السيدة زينب" جنوب العاصمة السورية دمشق.

وقال المرصد السوري لشبكة "سكاي نيوز عربية"، إنه تم استهداف أحد مقرات حزب الله اللبناني في منطقة السيدة زينب، مضيفًا أنه تم تدمير أحد مواقع حزب الله اللبناني وسقوط قتلى وجرحى.

وأشار إلى أنه هناك توقعات باستهداف القصف لأحد قادة الميليشيات الموالية لإيران، مضيفة أن منطقة السيدة زينب جنوب دمشق تحت سيطرة حزب الله.

وأفادت وسائل إعلام سورية باستهداف مزارع ممتدة من عقربا إلى منطقة السيدة زينب جنوب دمشق.

كما أشارت إلى التصدي لـ" عدوان إسرائيلي" في ريف دمشق.

المرصد السوري لحقوق الإنسان قصف إسرائيلي دمشق

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