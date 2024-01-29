الداخلية تداهم مصنعا لإنتاج الألعاب النارية بالقيوم

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الإتجار فى الألعاب النارية والقائمين على إدارة ورش تصنيعها.

أكدت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الفيوم قيام (عاطل"له معلومات جنائية"– مقيم بدائرة مركز شرطة الشواشنة) بتصنيع الألعاب النارية بورشة بمسكنه والإتجار بها.

عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافه وأمكن ضبطه حال تواجده بمسكنه المُشار إليه، وعُثر بحوزته على (50 كرتونة ألعاب نارية بإجمالى عدد مليون و150 ألف قطعة ألعاب نارية مختلفة الأحجام – 10 كيلو نترات – 50 كيلو بارود خام – كمية كبيرة من فوارغ الصواريخ معدة للتعبئة – كمية كبيرة من الشرائط اللاصقة والمقصات – كمبروسر هواء – إسطوانة بوتاجاز – ميزان – ماكينة طحن وخلط).

بمواجهته إعترف بحيازته للمضبوطات بقصد تصنيع الألعاب النارية والإتجار بها والتربح منها .

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.