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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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برلمان

النائب أيمن أبو العلا يكشف أهمية مشروع تعديل قانون الأوسمة والأنواط المدنية

أيمن أبو العلا،رئيس
أيمن أبو العلا،رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية

أكد النائب أيمن أبو العلا، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية ووكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، أهمية مشروع تعديل قانون الأوسمة والأنواط المدنية الذى يستهدف استحداث وسام جديد باسم وسام البناء العظيم، مشيرا إلى أن التكريم والتقدير هو ظاهرة حضارية لها أثرها العظيم على النشئ والشخص المكرم نفسه.

جاء ذلك خلال كلمتها بالجلسة العامة لمجلس النواب اليوم برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، لمناقشة تقرير لجنة التضامن الاجتماعي بشأن مشروع القانون المقدم من الحكومة عن تعديلات قانون قادرون باختلاف.

وأضاف أبو العلا،: أيضا فكرة التكريم والتقدير تؤدى إلى التحفيز  ومضاعفة العطاء على المجتمع ككل، مشددا على أهمية عودة سلوك العرفان مرة أخرى لكل من ينجز ويجيد فى عمله.

وأكد عضو مجلس النواب، يجب أن يكون الوسام ممنوح لشخصيات تمثل قدوة وذلك للتشجيع على الاقتداء بها، مشيرا إلى أهمية التحفيز المعنوى، قبل التحفيز المادى على الإنسان.

وأوضح أبو العلا، ان ذلك القانون يعد رسالة للقطاع الخاص بتقدير دورهم الحضارى والمجتمعى فيما يقومون به حاليا.

وأضاف، أن اسم وسام البناء العظيم، هو جيد، و ليس غريب على مصر بناه الأهرام، وكذلك الأجانب الذين شاركوا فى البناء فى مصر مثل مدينة مصر الجديدة.

واختتم كلمته، بموافقته على مشروع القانون، مؤكدا أنه رسالة ايجابية للمجتمع المصرى بالداخل قبل أن يكون رسالة للخارج أيضا.

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