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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

ضبط 2 طن مخصبات محظور تداولها خارج الحيازات الزراعية بالشرقية

صدى البلد

كلف الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية فايزة عبد الرحمن وكيلة وزارة التموين بالشرقية بالتنسيق مع مباحث التموين وجهاز حماية المستهلك ومديرية الصحة والطب البيطري والجهات الرقابية بتكثيف الحملات التفتيشية والرقابية المفاجئة على الأنشطة التجارية المختلفه للتأكد من إلتزام أصحابها بالإشتراطات التموينية ومراجعة تراخيصها والتأكد من وصول الدعم لمستحقيه وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال غير الملتزمين.

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في هذا الإطار أكدت وكيل وزارة التموين بالشرقية انه قامت إدارة تموين صان الحجر بحملة تفتيشية على اﻷنشطة التموينية برئاسة محمد عبدالله نوفل مدير الادارة و مفتشي الإدارة واسفرت الحملة عن تحرير محضر  رقم 481 جنح صان الحجر 2024 ضد المدعو م .ن .ع .ا لحيازته 40 شيكارة سماد نترات بإجمالي كمية قدرها 2 طن محظور تداولها خارج الحيازات الزراعية بقصد الإتجار بها في السوق السوداء وتم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

إتخاذ الإجراءات القانونية الإجراءات القانونية التموين بالشرقية التموين وجهاز حماية المستهلك الحيازات الزراعية الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية الطب البيطري بالسوق السوداء تكثيف الحملات التفتيشية والرقابية جهاز حماية المستهلك حملات التفتيش فصل الدراسى الثانى

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