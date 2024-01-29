«أهوى سمرة».. ديوان للشاعر الشاب محمد الحداد في معرض الكتاب

يشارك الشاعر الشاب محمد حداد بديوان "أهوى سمرة"، في معرض الكتاب بنسخته الـ55.

الديوان الصادر عن دار "فهرس" للطباعة والنشر هو العمل الأول للشاعر محمد الحداد، ويأتي بتعليق نقدي للشاعر مدحت منير، وتقديمة نقدية الشاعر حسام حسين.

ويقول الشاعر حسام حسين في تقديمه للديوان: أزعم أن رهان الذائقة على ملاقاة شعر مختلف رهان مضمون الربح، لواحد من الشعراء الذين يحققون رؤيتي حيال مفهوم الشعر كونه موقفا من العالم، وفي هذا الديوان أحسبه قد تجاوز معنى الموقف ليصل لمرافئ البوح؛ الشجي دائما، والممتعض أحيانا، والمهزوم في أغلب الأحوال، وفي تأكيد واعٍ عن معنى الكتابة من منطقة الصدق.

"أهوى سمرة" عنوان مراوغ قد يبدو من الوهلة الأولى إشارة لخطاب شعري عاطفي وهذا حق، لكنه مُحمل بزوايا أخرى للشعر القادر بحرفية على تصدير معاناة الإنسان، أو للدقة شاب يحاول تأسيس الحياة التي تتسق مع الحد الأدنى من أحلامه، ومن هنا نجد اللغة الحالمة، وكذلك المجازات الدالة على صعوبة التواصل مع الحبيبة في رحلة البحث عنها من جهة، والواقع نفسه من جهة أخرى.

عمري تلاتين برتقانة/ متقطعة إنصاص

وروحي جاكتة/ متخرمة رصاص

وجسمي حمامة/ نشَّها القناص

واللي فاضلي.. فتافيت مجاز

أحسبها أسطر مفتاحية للذات الشاعرة، أو وثيقة تعارف مبدئية نؤسس عليها شكل رؤيتنا للقادم من شعر. وأحيانا قد تراها الذائقة دليلا على سطوة الواقع الذي تُمارس من خلاله الكتابة.

إن هذا الديوان يشبه صاحبه ولا أقول هذا المعنى لمعرفتي به، بل إن ما قرأته سبق وأن سمعته في ثوب أفكار نتجاذب الحديث عنها، لكن يظل المعنى الأكبر الذي يتسرب من سطور الديوان أنه زاوية رؤية تخص صاحبها تحاول أن تلقي الضوء على أزمة جيل كامل.

"أهوى سمرة" ديوان لو تمنيت قبل ثلاثين سنة أن أكتب، لكنت أعجز عن صياغته بهذا الشكل المبهر والجميل، وفي الوقت نفسه لم يكن من السهل عليَّ الدخول لمناطق شجنه، من فرط ضغطها على الروح التي لم تحاول إخفاء شجنها وإحباطها وإحساسها بالضآلة والضعف في مواجهة عالم يتعملق بقسوة وبسردية فعالة تنتصر للشعر الإنساني والحقيقي بامتياز.

عن محمد الحداد

شاعر وكاتب مصري من مواليد القاهرة 1993، يكتب الشعر والأدب بمختلف ألوانه، تخرج من ورشة "إضافة" الأدبية الدفعة السابعة، ونشر في عدة مجلات ثقافية، وهو أيضا باحث ماجستير في معهد بحوث بيئية جامعة دمنهور، ويختص في دراسة الأدب البيئي والإبداع البيئي بشكل عام وعلاقته بالتكنولوجيا الحديثة.