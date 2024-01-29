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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

مصرع شخصين.. تفاصيل جديدة بشأن هجوم دمشق

مصرع شخصين.. تفاصيل
مصرع شخصين.. تفاصيل جديدة بشأن هجوم دمشق

أفادت وكالة "رويترز" للأنباء، بمقتل شخصين وإصابة عدد آخر في الضربات قرب مقام السيدة زينب في العاصمة السورية دمشق.

وأعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان، اليوم الاثنين، عن دوي انفجار في محيط منطقة "السيدة زينب" جنوب العاصمة السورية دمشق.

وقال المرصد السوري لشبكة "سكاي نيوز عربية"، إنه تم استهداف أحد مقرات حزب الله اللبناني في منطقة السيدة زينب، مضيفًا أنه تم تدمير أحد مواقع حزب الله اللبناني وسقوط قتلى وجرحى.

وأشار إلى أنه هناك توقعات باستهداف القصف لأحد قادة الميليشيات الموالية لإيران، مضيفة أن منطقة السيدة زينب جنوب دمشق تحت سيطرة حزب الله.

وأفادت وسائل إعلام سورية باستهداف مزارع ممتدة من عقربا إلى منطقة السيدة زينب جنوب دمشق.

كما أشارت إلى التصدي لـ" عدوان إسرائيلي" في ريف دمشق.

المرصد السوري هجوم دمشق

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