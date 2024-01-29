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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

خبير : الجامعات التكنولوجية قبلة الحياة لطلاب الدبلومات الفنية

طلاب جامعات
طلاب جامعات

اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي.

أوضح المستشار أحمد فهمي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، أن الرئيس السيسي تابع خلال الاجتماع تنفيذ خطط الدولة لتحسين جودة التعليم الجامعي وربطه بسوق العمل واحتياجات التنمية، حيث عرض وزير التعليم العالي الموقف التنفيذي لاستراتيجية الدولة للتعليم التكنولوجي، والتوسع في إنشاء الجامعات التكنولوجية لتغطي جميع محافظات الجمهورية، وتطوير نظم الدراسة بها لمواكبة التطور العلمي المتلاحق. كما اطلع السيد الرئيس على برنامج الحكومة لاستيعاب الزيادة المطردة في أعداد الطلاب بالجامعات، وكذلك الطلاب الدوليين الوافدين، والجهود الجارية في هذا الصدد لإنشاء مدينة للطلاب الدوليين لاستيعاب الطفرة المتحققة في هذا الإطار.

قال الدكتور عاصم حجازي  أستاذ علم النفس التربوي المساعد بكلية الدراسات العليا للتربية جامعة القاهرة، أن الجامعات التكنولوجية في مصر ستكون بمثابة قاطرة التنمية لافتا إلى أنه سوف تؤهل الخريجين لسوق العمل بصورة جيدة.

وأشار الدكتور عاصم حجازي إلى، أن التعليم الفني في مصر لا يحالفه الحظ مثل الثانوية العامة من اهتمام، وأن من يتم قبولهم في هذا التعليم طلاب حاصلين على 50% خلال مرحلة التعليم الأساسي، بالإضافة إلى النظرة المجتمعية التي يتعرض لها خريجي الدبلومات الفنية بالرغم من حاجة الدولة إلى الفنيين أكثر من أي تخصصات أخرى.

وشدد علي ضرورة استغلال الطاقة البشرية في عدد طلاب التعليم الفني وهم قوة كبيرة للمجتمع ويجب الاهتمام بهم منوها الي أن المختص الفني لا يقل أهمية عن المهندس في شيء، بالعكس فى كثير من الأحيان قد لا يستطيع المهندس بالقيام بشيء دون الفني.

وتابع الخبير التربوي، أن الجامعات التكنولوجية تقبل 80 % من طلاب التعليم الفني و20 % من طلاب الثانوية العامة، مؤكدا أن الجامعات التكنولوجية منحت طلاب الدبلومات قبلة الحياة وقدمت لهم الدعم الكامل والشامل.

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