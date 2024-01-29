محافظ الوادي الجديد يعقد اجتماع مجلس إدارة صندوق استصلاح الأراضي

ترأس اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، صباح اليوم، اجتماع، مجلس إدارة صندوق استصلاح الأراضي، بحضور سيد محمود سكرتير عام المحافظة، وإبراهيم بركة سكرتير عام المحافظة المساعد، ورؤساء المراكز وأعضاء المجلس.

حيث تم عرض الموقف المالي لموازنة الصندوق، وأصدر المحافظ عددH من القرارات جاء أهمها :

◾إدراج المتقاعسين عن سداد مستحقات الدولة ضمن الموجة ال ٢٢ من الإزالات التي بدأت من يوم ٢٧ يناير الحالي وتستمر حتى ١٢ أبريل القادم.

◾استمرار حملات المرور على المشروعات المتقاعسة لحظر دخول وخروج المنتجات ومستلزمات الإنتاج لحين جدولة المديونيات أو سدادها.

◾سحب الأراضي المخصصة للمشروعات الاستثمارية غير الجادة والتي لم تحقق أي نسب تنفيذ على أرض الواقع، لإعادة طرحها للمستثمرين الجادين.

◾عرض تقرير إسبوعي لإجراءات المراكز لاسترداد وتحصيل مستحقات الدولة وإتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المتقاعسين.

◾حصر و عرض موقف مشروعات مبادرة النخيل بداية شهر مايو القادم.