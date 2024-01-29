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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

مى سليم تكشف تفاصيل تعاونها مع روجينا لأول مرة فى "سر إلهى"|خاص

صدى البلد

كشفت الفنانة مى سليم تفاصيل أعمالها المقبلة ،المقرر عرضها ضمن المارثون الرمضانى 2024.

قالت الفنانة مى سليم فى تصريحات خاصة لعدسة صدى البلد:" متحمسة للثلاث أعمال اللى بشارك بيهم فى دراما رمضان 2024 ،وسعيدة بمشاركتى فى مسلسل "سر إلهى" مع روجينا ،بحبها على المستوى الشخصى وكان نفسى أشتغل معاها من زمان".

وتصدَّرت الفنانة مى سليم التريند بعد شائعة زواجها من الفنان أحمد الفيشاوي، وذلك بعد ما نشر الثنائي صورة تجمعهما من تصوير مشهد حفل زفاف، ضمن فيلمهما الجديد “بنقدر ظروفك” والمقرّر عرضه الفترة المقبلة.

وقالت مي سليم في تصريحات خاصة لعدسة “صدى البلد”: "الناس كلها باركتلي وفرحتلي وتحمست للجواز بسببهم، وأحمد الفيشاوي أخويا".

 

وعن مواصفات فتى أحلامها أوضحت مى سليم: "معنديش مواصفات بس أهم حاجة يكون شخص رياضي".

 

ونشر الفنان أحمد الفيشاوي صورًا من فيلمه الجديد "بنقدر ظروفك"، والذى من المقرر أن يعرض خلال الفترة المقبلة.

 

وظهر أحمد الفيشاوي فى الصور بمشهد زواجه من الفنانة مى سليم من كواليس العمل، وظهر وهو ممسكاً كلباً فى يده ويقبله.

أحدث ظهور لـ «مي سليم»

شاركت الفنانة مي سليم، متابعيها بصور جديدة لها عبر خاصية ستوري من خلال حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام. 

وتألقت مي سليم، مرتدية فستانًا أنيقًا باللون الأسود، وتميز الفستان بتصميم أنيق وجذاب ليكشف عن جمالها ورشاقتها. 

كما اختارت مي سليم، أن تترك شعرها البني الطويل منسدلًا بين كتفيها بطريقة ناعمة وجذابة مع رفع خصلات بسيطة لتكشف جمال ملامحها. 

ومن الناحية الجمالية اعتمدت مي سليم، في المكياج على الألوان الترابية الناعمة التي تبرز جمال عيونها مع اختيار أحمر للشفاه باللون البيج الناعم الذي يبرز جمال أنوثتها .

 

 

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