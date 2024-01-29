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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

لابيد يطالب شرطة الاحتلال بعدم استخدام القوة ضد المتظاهرين

لابيد يطالب شرطة
لابيد يطالب شرطة الاحتلال بعدم استخدام القوة ضد المتظاهرين

ناشد زعيم المعارضة الإسرائيلي، يائير لابيد، شرطة الاحتلال بوقف استخدام القوة الغير ضروري، ضد المتظاهرين المناهضين للحكومة.

وحسب صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" قال لابيد، إن "المظاهرات والاحتجاجات الحالية ما هي إلا احتجاج من وطنيين تصرخ الوطنية من قلوبهم" مضيفا أن "صور المظاهرات مفجعة".

وتابع زعيم المعارضة الإسرائيلي، موجها حديثه إلى شرطة الاحتلال: "أنا على علم بالضغوط الممارسة عليكم، وعلى الرغم من ذلك وربما لهذا السبب، عليكم احترام المواطنين والاحتجاج الديمقراطي، مشيرا إلى أن استخدام القوة يجب أن يكون في الحالات الاستثنائية فقط.

وأضاف أنه على الشرطة تهدئة الحالة المعنوية، وليس تأجيجها، مشددا على أنه يجب بذل كل الجهود لمنع عنف الشرطة ضد المتظاهرين، خاصة في ذلك الوقت الحرج.

وكانت شرطة الاحتلال الإسرائيلي، اعتقلت عدة أشخاص قاموا بإغلاق طريق خلال مظاهرة مناهضة للحكومة في تل أبيب، وفي بعض الحالات تعاملت معهم بعنف.

وفي وقت سابق من هذا الشهر، أصدرت محكمة العدل العليا أمرا قضائيا مؤقتا يمنع وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، من إعطاء أوامر تشغيلية لقوات الشرطة فيما يتعلق بكيفية إدارة المظاهرات، وكيفية استخدام القوة أثناء الاحتجاجات.

وشمل ذلك إصدار أوامر بشأن استخدام القوة، وكيفية استخدامها، ووسائل تفريق المتظاهرين. كما لم يكن للوزير أي دور في تحديد ما إذا كان سيتم منح الإذن بتنظيم الاحتجاج، أو في وقت الحدث أو مكانه أو طريقة حدوثه.

مظاهرات تل أبيب

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