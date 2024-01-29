رئيس اتصالات النواب: تعميم التحول الرقمي في الوظائف أعاد الثقة بين المواطن والحكومة

أشاد النائب أحمد بدوي رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، بجهود الدولة المصرية في منظومة التحول الرقمي، مؤكداً ماتحقق في التحول الرقمي حلم طال انتظاره موضحاً بأن مساهمات منظومة التحول الرقمي في الهيكل الإداري وفي الدولاب الوظيفي الحكومي وصلت لمعدلات تضاهي أحدث النظم العالمية.

وتابع بدوي خلال اجتماع اللجنة اليوم والمخصص لاستعراض ومناقشة خطة الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة في تطبيق منظومة التحول الرقمي ومدى تطبيقها على معايير التقدم للوظائف المعلنة على المنصة الرسمية للجهاز، بحضور الدكتور صالح عبد الرحمن الشيخ رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة..... بأن خطة وزارة الاتصالات و الدولة المصرية في تعميم منظومة التحول الرقمي، ستحقق نتائج كبيرة جدا ستعود بنجاحات كبيرة علي النهوض بالدولة المصرية في الجمهورية.

وأشاد بدوي بجهود المركزي للتنظيم والإدارة، مؤكدا بأنه يعتبر من أنجح القطاعات التنفيذية مطالبا بتوضيح كيفية تطبيق نجاحات الجهاز في التحول الرقمي، وتحديدا في مسابقات التوظيف المعلن، مؤكدا بأن التحول الرقمي أعاد الثقة بين المواطن والجهاز التنفيذي في الاعلان عن الوظائف، متسائلا عن مدي تطبيق معايير الموحدة.

وبين رئيس اتصالات النواب بأن الجهود التي بذلت وتحققت بإعادة هيكلة الوزرات والجهات الحكومية طبقا لمنظومة التحول الرقمي، سيحقق طموحات المصريين في الجمهورية الجديدة.