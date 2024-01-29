أحمد حسن: خبرات فيتوريا ضعيفة ومنتخب مصر فرط فى أسهل بطولة لأمم إفريقيا

قال أحمد حسن قائد منتخب مصر الأول إن خبرات روي فيتوريا المدير الفني للمنتخب ضعيفة للغاية، وأنه لم يستطع التعامل بشكل جيد مع بطولة كأس الأمم الإفريقية، بعد الخسارة أمام الكونغو الديمقراطية ضمن مباريات دور الـ 16 من بطولة أمم إفريقيا.

وأكد أحمد حسن قائد منتخب مصر السابق فى تصريحات عبر برنامج “فى الملعب وأنت سايق” مع الإعلامي إبراهيم فايق: "للأسف منتخب مصر خاض بطولة كأس الأمم الإفريقية بمدير فني لا يجيد التعامل على الإطلاق، وبلا خبرات تمامًا مع المنتخبات، وللأسف منتخب مصر هو من دفع الثمن فى النهاية وودعنا دور الـ 16 من بطولة أمم إفريقيا.

وأضاف:" منتخب مصر فرط فى أسهل بطولة لأمم إفريقيا بسبب فيتوريا، منتخب الكونغو الديمقراطية ليس المنتخب المرعب، وحتي طريق المنتخب كان سهلا ولو فاز المنتخب كان سيواجه منتخب غينيا، ولكن ذلك لم يحدث بسبب عدد من الأمور فى مقدمتها روي فيتوريا.

ويذكر أن منتخب مصر خسر بطولة كأس الأمم الإفريقية بركلات الترجيح أمام منتخب الكونغو الديمقراطية وفشل فى عبور دور الـ 16 من البطولة.