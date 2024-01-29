نسبة نجاح 80.87%.. محافظ الجيزة يعتمد نتيجة الفصل الدراسى الأول للشهادة الإعدادية

اعتمد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة نتيجة الفصل الدراسى الأول للشهادة الإعدادية للعام الدراسي ٢٠٢٣/٢٠٢٤ بنسبة نجاح بلغت ٨٠.٨٧% ، بحضور أشرف سلومة مدير مديرية التربية والتعليم بمحافظة الجيزة حيث تقدم للامتحانات ١٨٩ ألفا و ٧٦٦ طالبا بالإدارات التعليمية وحصل منهم علي الحد الأدنى للنجاح ١٥٢ ألفا و٩٧٣ طالبا.



وجاء ترتيب الإدارات التعليمية كالتالى:-

فى المركز الأول ( الهرم ) الثانى ( الدقي ) الثالث ( العجوزة ) الرابع ( ٦ اكتوبر) ، الخامس ( الشيخ زايد)، السادس( الصف)، السابع ( الوراق )، الثامن ( جنوب الجيزة )، التاسع ( العمرانية ) ، العاشر ( شمال الجيزة )، الحادى عشر ( البدرشين )، الثانى عشر (العياط )، الثالث عشر ( حدائق اكتوبر) ، الرابع عشر ( منشاة القناطر) ، الخامس عشر ( أطفيح ) ، السادس عشر ( بولاق الدكرور )، السابع عشر ( الحوامدية ) ، الثامن عشر ( كرداسة )، التاسع عشر ( اوسيم )، العشرون ( ابو النمرس ) والحادي والعشرون ( الواحات البحريه)

كما اعتمد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة نتيجة القسم المهنى فقد بلغت نسبة النجاح ٩٦.٨٥%، كما بلغت نسبة النجاح بمدارس الصم وضعاف السمع ١٠٠%، وبنسبة نجاح بلغت ٩٢.٥٩ % للمكفوفين.



هذا ويتقدم اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة بالتهنئة للطلاب من أبناء المحافظة وأولياء الأمور متمنيناً لهم دوام النجاح والتفوق.