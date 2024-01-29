سوزان نجم الدين تكشف عن دورها فى مسلسل الحشاشين.. شاهد

كشفت الفنانة سوزان نجم الدين عن دورها فى مسلسل “الحشاشين” والذى من المقرر عرضه فى السباق الرمضاني المقبل والذى يقوم ببطولته كريم عبد العزيز.

وقالت سوزان نجم الدين فى لقاء ببرنامج سينماتك : أقدم شخصية شريرة فى مسلسل الحشاشين وهو دور صعب ليس بسبب اللهجة المصرية والتى أتقنها جيدا ولكن صعوبتها بسبب تعاونى مع عمالقة مثل بيتر ميمى وعبد الرحيم كمال وكريم عبد العزيز وأتمنى أن ينال الدور إعجاب الجمهور لانه دور جديد ومختلف عن الأعمال التى أديتها من قبل.

مسلسل الحشاشين

وكان قد طرح النجم كريم عبد العزيز برومو مسلسل الحشاشين المأخوذ من أحداث حقيقية من القرن الحادى والعشرين، تمهيداً لعرضه فى شهر رمضان المقبل 2024، ليكون أول الأعمال التى تحجز مكانها فى دراما رمضان العام المقبل، وظهر كريم فى البرومو بالبحر يحاول النجاة ويقول: "اطمن.. مفيش ألم.. مفيش موت.. فيه طيران أسرع من البرق لروحك.. من هنا للجنة.. أنا صاحب مفتاح الجنة.. أنا حسن ابن الصباح.

ومسلسل "الحشاشين" سيناريو وحوار عبد الرحيم كمال وإخراج بيتر ميمى، وبطولة كريم عبد العزيز، فتحى عبد الوهاب، شريف سلامة، ميرنا نور الدين، أحمد كشك، سوزان نجم الدين، ياسر على ماهر، وعدد آخر من الفنانين الشباب.