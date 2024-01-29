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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الرئيس التونسي يلتقي ميلوني على هامش القمة الأفريقية الإيطالية

صدى البلد

اختتم الرئيس التونسي قيس سعيد، مساء اليوم الاثنين 29 يناير 2024، مشاركته في قمة ايطاليا-افريقيا بروما بإجراء محادثة مع جورجيا ميلوني، رئيسة الوزراء الإيطالية. 

وقالت رئاسة الجمهورية التونسية في بيان لها، أن سعيد بحث خلال اللقاء جملة من الملفات التي تهم علاقات الصداقة الوطيدة والتعاون المتميز بين تونس وإيطاليا سواء في اطار ثنائي أو على مستوى الاتحاد الأوروبي. وأكد الرئيس التونسي على الرغبة المشتركة لمزيد تعزيز سنة التنسيق والتشاور من أجل مزيد توطيد هذه الروابط وتنويعها خاصة في مجالات الفلاحة والطاقات المتجددة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة والثقافة والتكوين المهني والتعليم العالي. 

وأشار بيان الرئاسة التونسية، إلى أن المباحثات بين سعيد وميلوني، تطرقت أيضا إلى قمة إيطاليا-افريقيا وضرورة تطوير العمل الجماعي من أجل رفع التحديات المتعددة التي تواجهها القارة الافريقية اليوم. كما تم التأكيد على المكانة الاستراتيجية التي ستحظى بها تونس في البرامج التنفيذية التي سيقع اعدادها في الغرض.

من جهة أخرى، أكد الرئيس التونسي على أهمية تعزيز الإحاطة بالتونسيين المقيمين في إيطاليا وتسهيل الإجراءات لفائدتهم والتشجيع على الهجرة المنظمة في اطار الاتفاقيات الموقعة بين البلدين. 

وتناول اللقاء أيضا متابعة نتائج مسار روما حول الهجرة الذي انعقدت دورته الأولى بروما في شهر يوليو 2023، والإعداد لعقد الاجتماع الثاني لهذا المؤتمر بتونس.

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