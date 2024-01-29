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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

مفاجأة .. الأهلي يتراجع عن ضم محمد أبو جبل

محمد أبو جبل
محمد أبو جبل

أعلن الإعلامي محمد فاروق علي تراجع الأهلي عن ضم محمد أبو جبل عبر حسابه بموقع فيسبوك.

وكتب محمد فاروق : الأهلي يتراجع عن ضم محمد أبو جبل ويعتذر لإدارة البنك الأهلي والحارس عن إتمام الصفقة.

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الأهلي على صفيح ساخن| محمد الشناوي يطلب الرحيل.. والنادي يتراجع عن ضم أبو جبل

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قرار عاجل من الأهلي بشأن محمد أبو جبل

علي الجانب الآخر كان قد قرر مارسيل كولر، المدير الفني للنادي الأهلي، تكليف الجهاز الإداري بالنادي بسرعة إنهاء إجراءات قيد الحارس محمد أبو جبل في القائمة الأفريقية، وذلك حسبما أشارت تقارير صحفية.

وكان بدأ الأهلي التفاوض مع البنك الأهلي، نادي أبو جبل السابق، لإنهاء الأوراق المتعلقة بانتقال الحارس إلى القلعة الحمراء.

وكان من المتوقع أن يتم إرسال الاستغناء الخاص بأبو جبل إلى اتحاد الكرة المصري لإنهاء عملية قيده في القائمة الأفريقية.

- الأهلي أبو جبل الاهلي يتراجع عن ضم محمد ابو جبل أداء حارس مرمي محمد أبو جبل

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