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محافظات

نائب محافظ الجيزة يتفقد مشروعات الصرف الصحي بمركز أوسيم|شاهد

ابراهيم الشهابي نائب
ابراهيم الشهابي نائب محافظ الجيزة للمراكز والمدن

تابع ابراهيم الشهابي نائب محافظ الجيزة للمراكز والمدن، ميدانيا أعمال تنفيذ خط الصرف الصحي الجديد لحل مشاكل طفوحات الصرف الصحي بمنطقة الحفرية بمركز أوسيم.

وذلك في إطار تكليفات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، بالمتابعة المستمرة علي المشروعات التي تتم على أرض الواقع بصفة دورية ومتابعة الأعمال ميدانيا للوقوف علي نسب التنفيذ والتأكد من مراعاة كافة المواصفات الفنية المقررة ومعايير الجودة المحددة.

ووجه نائب محافظ الجيزة، بتكثيف الأعمال المنفذة وأنجازها خلال وقت قصير بهدف أستكمال الصرف الصحي بمنطقة الحفرية وأتاحة الخدمة لأهالي المنطقة.

كما تفقد الشهابي، مشروع الصرف الصحي لمنطقتي بشتيل و المتربة لمتابعة الموقف التنفيذي ونسب تنفيذ المشروع وازالة أي معوقات تعترض مشروع الصرف الصحي مشددا بالألتزام بالمواعيد المتفق عليها وسرعة الأنتهاء من الأعمال الجاري تنفيذها.

وأختتم نائب المحافظ جولته الميدانية بتفقد الخطة الأستثمارية للعام الحالي ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤ لرصف المرحلة الثانية بطريق ترعة الزمر حيث تابع النائب أعمال توسعة وتطوير الطريق تمهيدا لبدء أعمال الرصف.

كما تفقد النائب، أعمال تركيب بلاط الأنترلوك لعدد ٨٥ شارع لعدد ٩ مناطق بمدينة أوسيم ( المسجد الكبير - وسط البلد - مسجد الثلاثة - درب الشاهد - درب عاصي - السوق - درب النافد - درب بطيخ - سيدي عمر )، ووجه برفع معدلات التنفيذ مع الأنتهاء من مختلف الأعمال في مواعيدها الزمنية المحددة.

رافق نائب المحافظ خلال جولته، فرج عبد العاطي رئيس مركز أوسيم، ومسؤلي شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة ومديرية الطرق بالمحافظة والشركات المنفذة للأعمال.

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