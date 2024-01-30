عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

في ذكرى وفاة فردوس محمد.. تعرف على سر تلقيبها بأم السينما المصرية

فردوس محمد
فردوس محمد

تحل اليوم ذكرى وفاة الفنانة فردوس محمد، والتي تعد واحدة من أشهر الفنانات المصريات اللاتي قمن بأداء دور الأم في تاريخ السينما المصرية إن لم تكن أشهرهن بالفعل، بل إنها لقبت بلقب "أم السينما المصرية".

وقامت فردوس محمد بدور الأم لأغلب نجوم ونجمات السينما المصرية على مدى سنوات طويلة، وكانت كثيرا ما تؤدي دور الأم لفنانين يقاربونها في العمر، ولكن المثير للدهشة أنها أحيانا كانت تؤدي دور الأم لمن هم يكبرونها في العمر.

 

زواج صوري غلبه الحب

ارتبطت الفنانة الراحلة فردوس محمد، وزوجها المونولوجست محمد إدريس بطريقة غريبة، حيث كان زواجهما في البداية تمثيلا ولكنه تحول إلى زواج رسمي، فتم الزواج عندما تلقت فرقة فوزي منيب الفكاهية، التي كانت فردوس تعمل بها، دعوة لتقديم عروضها في فلسطين، لكن القوانين في مصر وقتها، لم تكن تسمح بسفر الفنانات غير المتزوجات ووقعت الفرقة في ورطة لأن الفنانة الراحلة كانت تقوم بدور رئيسي في المسرحية، ولا يمكن الغاؤها أو استبدالها بأخرى متزوجة.‏

 

فلجأت الفرقة إلى زواجها من أحد أعضائها على الورق فقط لإتمام السفر فكان من نصيبها المونولوجست محمد إدريس، ولكن كان لهما نصيبًا خفيًا من الحب ظهر بعد هذة الواقعة فاعترف إدريس بحبه لها وتحول الزواج الصوري إلى زواج حقيقي.

 

أمومة سرية لـ ١٧عامًا

للفنانة فردوس محمد أيضًا قصة غريبة مثيرة للدهشة حقا، فقيل عن الفنانة "فردوس محمد" أنها أخفت خبر أمومتها لفتاة جميلة عمن حولها لمدة 17 عامًا حيث أن الشائع أنها لم تنجب، وكثيرا ما كانت تتكاثر التساؤلات عن كيفية قيام هذه الفنانة المبدعة بأداء دور الأم ولم تنجب أبدا.

 

ولكن تببن فيما بعد أن الفنانة أخفت خبر إنجابها عن المحيطين بها خشية الحسد بعد أن مات لها 3 أبناء قبل أن تنجب ابنتها الأخيرة، فقد قيل إن إحدى جاراتها قد نصحتها بهذا حتى لا يموت مولودها مثل كل مرة.

 

وبالفعل أنجبت الفنانة فردوس محمد بنت وأخفتها لمدة 3 أسابيع ثم ادعت أنها تبنت بنتا من الملجأ، واستمرت الفنانة فردوس محمد على هذا الحال لمدة 17 عاما، ولم تعلن حقيقة الأمر إلا ليلة زواج ابنتها من المصور السينمائي محسن نصر وسط بكائها وانهمار دموعهما.

 

فردوس محمد ذكرى وفاة الفنانة فردوس محمد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مليون جنيه.. مفاجأة لـ تجار الدولار في السوق السوداء

احذروا عواصف رعدية وأمطار غزيرة.. بيان عاجل من الأرصاد

مفاجأة .. الأهلي يتراجع عن ضم محمد أبو جبل

أحمد حسن يكشف عن صفقة سوبر للأهلي

400 جنيه|تحرك جديد في سعر الذهب مع العودة.. وعيار 21 يكسر الـ4 آلاف

فنانة شهيرة تهاجم زوجها: مبيصرفش على ابنه ولا بيسأل عليه

الشناوي كلمة السر.. ناقد رياضي يكشف أسباب تراجع الأهلي عن ضم أبو جبل

أمير هشام: الشناوي وبعض لاعبي الأهلي وراء التراجع عن ضم «أبو جبل»

موضوعات متعلقة

عليا وعلى أعدائي وحق ابني هاخده.. بطلة الحاج متولي تفتح النار على طليقها

سميرة محسن: تنبأت بنجومية السقا وأحمد حلمي.. وخالد النبوي الأقرب لقلبي

بسبب أزمة محمد سلام.. تأجيل عرض فيلم "بضع ساعات فى يوم ما"

رغم اعتزاله الفن .. حسين أبو حجاج يشارك في الكبير أوي

بسبب الضغوط.. إعلامية شهيرة تجري جراحة دقيقة في القولون

بعد "كله وهم".. إليسا تكشف موعد طرح ألبومها الجديد

تكسير عضم.. حنان مطاوع تعلن تعرضها لوعكة صحية مفاجئة

أبطال فيلم "رحلة 404” في ضيافة صاحبة السعادة .. اليوم

ترشيحاتنا

وظائف جديدة في انتظارك .. الإعلان غدًا

أخبار التكنولوجيا| شاومي Xiaomi ترفع أسعار بعض هواتفها الذكية بنحو 12%.. ريلمي تطلق رسميا Realme 12 Pro

السجن والغرامة.. القضاء يحسم مصير الفنانة نسرين طافش

أمير هشام: الشناوي وبعض لاعبي الأهلي وراء التراجع عن ضم «أبو جبل»

500 ألف جنيه.. مفاجأة لـ تجار الذهب | ما القصة

درجة التجميد.. لماذا طالبت هيئة الأرصاد بمتابعة نشراتها الجوية بشكل مستمر؟


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

درجة التجميد.. لماذا طالبت هيئة الأرصاد بمتابعة نشراتها الجوية بشكل مستمر؟

توقعات شهر فبراير 2024.. خبير أبراج يكشف مفاجآت لهؤلاء

مداهمة لشرطة وهمية.. مقلب من رئيس شركة بالهند في الموظفين| ماذا حدث؟

لن تصدق ماذا فعل تطبيق الخرائط GPS في سائق سيارة؟

فيديو

يوقف مفعولها.. احترس من تناول هذه الأدوية مع العصائر والمياه المعدنية

بخطة شيطانية.. خادمة تسرق 50 جرام ذهب و25 ألف جنيه

سوزان نجم الدين تكشف عن دورها فى مسلسل الحشاشين.. شاهد

صدمة أفريقيا تهز اتحاد الكرة.. البرلمان ينتفض بعد فشل فيتوريا .. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: التنمية المستدامة وعلاقتها بالألبان ومنتجاتها

معتز الخصوصى

معتز الخصوصي يكتب: رجعولنا منتخب الساجدين

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: إخفاق منتخب مصر عرض مستمر

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: "الأونروا".. وسياسة العقاب الجماعي للفلسطينيين!

احمد النومى

أحمد النومي يكتب: ذبح الرموز بنيران صديقة

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: لماذا 25 يناير؟ !

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: شعورنا المتأخر بقيمة الأشياء

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: أكتب إليك أن تكون حليفا لعقلك

اﻟﻤﺰﻳﺪ