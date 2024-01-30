رسميًا.. ريلمي تطلق هواتفها الجبارة Realme 12 Pro

أعلنت شركة ريلمي الصينية رسميًا عن إطلاق سلسلة هواتفها المميزة Realme 12 Pro، والتي تضم عددًا من الإمكانات الكبيرة أبرزها كاميرات فائقة الدقة، وبطاريات ضخمة، ومعالجات قوية.

هاتف Realme 12 Pro

وجاء بشاشة من نوع OLED قياس 6.7 بوصة، مع معدل تحديث 120 هرتز، ومجموعة ألوان 100% DCI-P3.

وتتميز الكاميرا الرئيسية بدقة 50 ميجابكسل بتقنية OIS ومستشعر Sony IMX882مع كاميرا مقربة 2x عمع مستشعر Sony IMX709 بدقة 32 ميجابكسل، وكاميرا بزاوية واسعة للغاية بدقة 8 ميجابكسل، وكاميرا أمامية بدقة 16 ميجابكسل.

ويعمل بمعالج من نوع Snapdragon 6 Gen 1 من شركة كوالكوم ، ووحدة معالجة رسوميات Adreno 710، ونظام Android 14 و Realme UI 5.0.

ويحتوي على بطارية 5000 مللي أمبير في الساعة، وتدعم الشحن SuperVOOC بقوة 67 وات، يمكنها الوصول إلى 50% في 19 دقيقة، في حين أن 48 دقيقة هي كل ما يستغرقه ملء البطارية بالكامل.

هاتف +Realme 12 Pro

وجاء بشاشة من نوع OLED قياس 6.7 بوصة، مع معدل تحديث 120 هرتز في الثانية، مع ذروة سطوع تبلغ 950 شمعة في المتر المربع.

وتقدم الكاميرا الرئيسية بدقة 50 ميجابكسل بمستشعر Sony IMX890، وكاميرا مقربة بيريسكوب بدقة 64 ميجابكسل مع تقريب بصري 3x، ومستشعر OV64B، وكاميرا فائقة الاتساع بدقة 8 ميجابكسل، وكاميرا أمامية بدقة 32 ميجابكسل.

ويعمل من نوع Snapdragon 7s Gen 2 من شركة كوالكوم، مقترن بذاكرة وصول عشوائي رام بسعة 8 جيجابايت أو 12 جيجابايت ومساحة تخزين 128 جيجابايت أو 256 جيجابايت، وبطارية 5000 مللي أمبير في الساعة مع شحن بقوة 67 وات.