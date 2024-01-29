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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

وزير العدل الفلسطيني يطالب الأمم المتحدة برفع قضية ضد إسرائيل بسبب ضحايا "الأونروا"

محكمة العدل الدولية
محكمة العدل الدولية

قال وزير العدل الفلسطيني محمد الشلالدة، إن قرار محكمة العدل الدولية بعد الدعوى التي رفعتها جنوب إفريقيا ضد إسرائيل له قيمة قانونية هامة جداً في القانون الدولي.

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وأضاف وزير العدل، خلال تصريحات تلفزيونية، مع الإعلامي عمرو خليل، ببرنامج "من مصر" المذاع على قناة "القاهرة الإخبارية"، أن ما قامت به محكمة العدل الدولية، بمثابة تدابير مؤقتة تتمتع بقيمة هامة في القانون الدولي.

وشدد على أن إسرائيل ملزمة بتفيذ واحترام هذه التدابير المؤقتة، لأن التدابير مثل الحكم القضائي الذي سيصدر مستقبلًا من محكمة العدل الدولية، وهذه الدعوى تتمتع بأهمية كبيرة.

وذكر أن إسرائيل متهمة بارتكاب هذه الجريمة من حيث المبدأ لحين الإثبات الذي يستغرق فترات طويلة، وقرار المحكمة انتصار تاريخي وقانوني، للشعب الفلسطيني، وحركات التحرر في العالم، حيث وضع حدًا للاستمرار في الجرائم.

وتابع:"الشعب الفلسطيني يعاقب بشكل جماعي بسبب توقف عدد من الدول عن تمويل الأونروا في غزة.. نحن أمام جرائم متكاملة، وعلى منظمة الامم المتحدة رفع قضية ضد إسرائيل أمام الجنائية الدولية، بسبب جرائم تل أبيب بحق موظفي الأمم المتحدة في غزة".
 

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