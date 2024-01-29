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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أغنية عمرو دياب.. البلوجر خالد اليمني يكشف كواليس حضوره لمصر والحصول على الإقامة

نهال طايل
نهال طايل

 



أكد البلوجر خالد اليمني صاحب تريند ” يا نهار أسود وملون ” أنه لم يصدق قرار حصوله على الإقامة المصرية مشيرا إلي أنه مكث 3 أيام يبكي من الفرحة بعد سماع قرار حصوله على الإقامة في مصر .

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وكشف البلوجر خالد اليمني خلال لقائه مع الإعلامية نهال طايل مقدمة برنامج تفاصيل المذاع على قناة صدى البلد 2، كواليس حضوره إلى مصر، حيث كان مسافر ذات مرة داخل اليمن، وكان يستمع إلى أغنية عمرو دياب” الليلة يا سمرا”، وأثناء الطريق انقلب بالحافلة وتسببت في كسر يديه، وعندما ذهب إلى المستشفى نصحته والدتها بالذهاب إلى مصر حتى يقوم بإجراء عملية جراحية في يديه.

وتابع: قررت أعيش في مصر وأنا في الطائرة، وحسيت براحة كبيرة في البلد، ولما انتهيت من العملية الجراحية، أصبحت غير قادر على ترك مصر نهائيًا.

 

وأردف: قدمت على الإقامة في مصر ، وقولت لوالدتي إني أريد السكن بمصر، ولم تعترض على القرار ، وساعدتني على العيش والاستقرار في مصر، وأقدم رسالة للمصريين ” بحبهم من كل قلبي ”

 

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